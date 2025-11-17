我是廣告 請繼續往下閱讀

中央銀行上周五罕見與美國財政部發出匯率聯合聲明，央行承諾12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布1次，也引發新台幣波動，新台幣兌美元今（17）日早盤一度強升逾1角，觸31.024元，終場翻貶收31.18元。對於台美匯率聯合聲明，中信金控總經理高麗雪指出，台灣是第6個與美國簽署匯率聯合聲明，其他國家簽署後，也沒造成匯率大幅升值，不過，新台幣長期看升，幅度與時間受多重因素影響，中信金估今年底新台幣在30元附近震盪。中信金今日舉行法人說明會，由總經理高麗雪及財務長徐旻傾共同主持。中信金控2025年前3季累計稅後盈餘607.6億元，稅後股東權益報酬率（ROE）17.46%，稅後資產報酬率（ROA）0.92%，每股稅後盈餘（EPS）3.06元，累計稅後盈餘創歷史新高，ROE領先金控同業。對於上周五央行與美國財政部罕見發出匯率聯合聲明，市場預期新台幣有升值壓力。對此，高麗雪表示，美國與其他國家也有簽，台灣是第6個發表聯合聲明，其他包含日本、韓國、瑞士、泰國、馬來西亞，根據之前的經驗觀察，簽署完聯合聲明之後，並沒有造成匯率大幅升值，今日新台幣也在31元左右。高麗雪指出，新台幣匯率波動難免，但新台幣長期趨勢看升，只是波動幅度與時間點受多重因素交互影響，包括進出口訂單、台美利差、經常帳數字、外資及ETF的資金匯入匯出，但就長線而言，新台幣匯率仍有強勁支撐，仍呈現升值的走勢，短線至今年底則將在30元上下震盪。至於經濟成長率表現，高麗雪提到，根據中信金內部評估，今年受到美國關稅的影響，但台灣在AI產業仍有重要地位，經濟成長率預估達7%以上，明年的表現則將受到關稅影響。針對壽險子公司台灣人壽受美元貶值所影響，今年獲利較去年同期衰退，台壽策略長葉栢宏指出，預期若新台幣升值2元，仍不致於影響台壽的獲利表現，高麗雪也強調，預估在今年底前，新台幣對美元仍將呈現30元上下震盪走勢。