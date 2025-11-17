我是廣告 請繼續往下閱讀

明年度國防預算新台幣9495億元，占GDP3.32%，由於國民黨主席鄭麗文先前表態不支持增加國防預算，但是最新民調顯示49.7%的民眾表示贊成，39.7%不贊成，外界評論是「打臉鄭麗文」；對此，國民黨副主席蕭旭岑，今（17）日接受政論live直播節目《中午來開匯》專訪時認為，恐怕是民調的問法需要了解，沒有人會反對國防，鄭主席也說過需要有適當的國防，「但是如果國防預算排擠到國民年金、長照等預算，我想民眾的答案是不一樣的」。根據最新民調顯示，國人對明年度國防預算高達9495億元，贊成者有49.4%，不贊成為39.7%，顯示多數國人願意為了提升台灣自我防衛能力，支持明年度的超高國防預算。對此，蕭旭岑則持不同看法。蕭旭岑質疑，民調對民眾的問法恐須了解，因為沒有人會反對國防，但是如果國防預算提升至GDP的3%，卻排擠到國家其他關乎人民經濟發展、福利制度等等相關預算，「那這樣你還會支持嗎？我想民眾的答案可能就不一樣了」。因此他認為不能夠以此民調來定論，也不覺得鄭麗文被打臉。蕭旭岑指出，且若未來將台灣國防預算提升至GDP的5%，必須想想台灣有沒有這能力、付出這樣的金額，且此時國防預算花得甚至比馬英九擔任總統時的軍購多5倍，台灣有比較安全嗎？他強調，如果國防花費這麼多，而台灣反而狀態更險峻，「那總統賴清德就是無能，執政黨是幹什麼吃的？」蕭旭岑進一步指出，然而看看鄰近的國家，日本、新加坡，都期待國民黨在兩岸對話中扮演交流的角色，代表兩岸必須實際的對話與交流，才能真正降低台海緊張，而非盲目地增加國防預算。