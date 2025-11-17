我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄鳳山區今天上午發生一起離奇命案！一名男子發現其同居女友陳屍家中，隨後他竟沒有選擇報警，而是打給女友的兒子告訴他「你媽死了」，接著透露自己有輕生念頭，稱目前正開車往屏東方向行駛。兒子聽後嚇傻，立刻報案，警方以車追人在高雄鳳山尋獲車輛，並發現兩人，不過男子的母親已明顯死亡，同居男友則性命無虞，據悉，兩人均有毒品前科，至於詳細原因仍待警方調查釐清。