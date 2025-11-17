高雄鳳山區今天上午發生一起離奇命案！一名男子發現其同居女友陳屍家中，隨後他竟沒有選擇報警，而是打給女友的兒子告訴他「你媽死了」，接著透露自己有輕生念頭，稱目前正開車往屏東方向行駛。兒子聽後嚇傻，立刻報案，警方以車追人在高雄鳳山尋獲車輛，並發現兩人，不過男子的母親已明顯死亡，同居男友則性命無虞，據悉，兩人均有毒品前科，至於詳細原因仍待警方調查釐清。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
