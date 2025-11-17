我是廣告 請繼續往下閱讀

中國日前以「分裂國家罪」為由，對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝，引發討論。蕭旭岑今（17）日在政論live直播節目《中午來開匯》中狠酸，沈伯洋是民進黨的寶，也是國民黨的寶，希望民進黨把沈伯洋「當寶提名」，無論是選台北市長、擔任2028年賴清德副手，他都樂見其成。蕭旭岑指出，兩岸在政治定位上「互不承認主權、互不否認治權」，因此對於中國以長臂管轄主張追訴台灣民意代表，他個人「持保留態度」，不認為對岸治權可無限制延伸至台灣。不過，蕭旭岑同時對沈伯洋本人提出強烈批評，稱其在台灣內部的行徑「非常糟糕」，甚至將其與詐騙集團相比。他指控沈伯洋「洗腦青鳥、黑熊」推動課程與相關物資採購，並形容此類行為「擅動人心、朝向戰爭」，認為其手法對台灣社會造成負面影響。蕭旭岑表示，焦點不應只放在沈伯洋，而是民進黨政府的兩岸政策，賴清德總統與民進黨應「放棄台獨路線，不要再引戰」，認為目前兩岸緊張情勢與政策選擇密切相關。他強調，中國方面若以刑事角度辦理台灣人士，是其自身立場，「我們不必完全認同」；但依照目前兩岸的特殊局勢，對岸的司法宣示，「我們只能保留」。蕭旭岑說，民進黨與沈伯洋「操作仇中備戰」，他也以諷刺語氣稱沈伯洋是「民進黨的寶，也是國民黨的寶」，近期沈伯洋公布的民調顯示，其支持度「比民進黨還低」，認為這代表民進黨內部也有不少人不認同沈伯洋的行徑。有關沈伯洋推動的課程與言論，鼓動青少年「備戰、仇中」，並將台灣推向「烏克蘭化」，他也對此表示「完全不以為然」。談到民進黨是否會提名沈伯洋，蕭旭岑語帶嘲諷地說，希望民進黨把沈伯洋「當寶提名」，無論是選台北市長、擔任2028年賴清德副手，他都樂見其成。蕭旭岑接著加碼諷刺說，2028讓沈伯洋當部長也好，並引用企業家曹興誠對沈的高度評價，稱其「幾乎無所不能」。他強調，像沈伯洋、立委王義川、曹興誠「都是國民黨的寶」，若民進黨願意重用他們，「國民黨會非常感激、非常歡迎」。