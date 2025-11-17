2NE1成員朴春從2024年開始，多次發出與李敏鎬的照片，稱對方為老公，一開始外界以為是單純粉絲心，但後續朴春持續發出與李敏鎬合成照，而爆出戀愛緋聞，李敏鎬方也不得不出面否認。但不料在15日，朴春又於Instagram發出李敏鎬裸上身自拍，還加上本人自拍，看似視訊通話合成照，再度引發熱議，不少人擔心朴春精神狀態，也有許多人怒批朴春這次真的越線了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
朴春在15日再度發出「李敏鎬♥朴春」的文字與照片，照片中，是李敏鎬裸上身的自拍，左下角則是穿著性感低胸背心的朴春，看起來就像是兩人的視訊通話，然後隔天再度刪文。而有網友翻出，李敏鎬的這張照片是在2016年10月於個人IG上傳的自拍。

▲朴春再傳與李敏鎬合成合照。（圖／朴春IG@newharoobompark）
▲朴春再傳與李敏鎬合成照。（圖／朴春IG@newharoobompark）
朴春再製造緋聞　粉絲怒批已越線

照片公開後，再度引發熱議，不少人擔心朴春的精神狀態，但也有人指出這會讓李敏鎬感到困擾，「她的狀態是不是不太好，希望好好休息」、「這不只是粉絲心，已經越線了」、「李敏鎬真的會很困擾」、「拜託不要再引戰了」等。

朴春退追2NE1成員只追李敏鎬　他忍無可忍出面否認

事實上，朴春因健康狀況不佳，在8月宣布全面中斷演藝活動，不只缺席2NE1的行程，還在IG取消追蹤所有成員，只追蹤李敏鎬。而她去年開始，就不斷PO出與李敏鎬的照片，稱對方是她老公，就連在休息期間也不放過，就算被網友指責，她也不懼輿論，直呼「是李敏鎬讓我寫的」。

而因為傳聞熱度不斷升高，李敏鎬經紀公司MYM娛樂終於在2025年2月正式出面否認，強調李敏鎬與朴春「沒有私交，緋聞毫無根據」。而朴春經紀公司也曾表示朴春只是李敏鎬的忠實粉絲，上傳照片表達粉絲心而已。但這次再度PO照也讓部分網友忍不住怒批已越線。

資料來源：朴春IG

📌看更多朴春相關新聞
2NE1朴春認愛李敏鎬？發文高喊「是我老公」　男神首打破沉默回應
2NE1林口開唱「朴春胸前露點」！CL發現秒拉住保護她　畫面暖哭人
2NE1朴春手滑上傳「視訊李敏鎬」親密照：老公　1疑點猜IG被盜了

相關新聞

2NE1朴春喊告YG梁鉉錫！詐欺侵占數兆元　新公司：我們控制不了她

朴春IG退追2NE1其他成員！停工療養中僅關注1人　粉絲盼健康歸來

直擊／朴春生病無法來台中！2NE1一舉動補足空缺　團魂畫面超感人

快訊／朴春宣布不參加台中拼盤！身體因素「暫停所有2NE1行程」