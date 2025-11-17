2NE1成員朴春從2024年開始，多次發出與李敏鎬的照片，稱對方為老公，一開始外界以為是單純粉絲心，但後續朴春持續發出與李敏鎬合成照，而爆出戀愛緋聞，李敏鎬方也不得不出面否認。但不料在15日，朴春又於Instagram發出李敏鎬裸上身自拍，還加上本人自拍，看似視訊通話合成照，再度引發熱議，不少人擔心朴春精神狀態，也有許多人怒批朴春這次真的越線了。
朴春在15日再度發出「李敏鎬♥朴春」的文字與照片，照片中，是李敏鎬裸上身的自拍，左下角則是穿著性感低胸背心的朴春，看起來就像是兩人的視訊通話，然後隔天再度刪文。而有網友翻出，李敏鎬的這張照片是在2016年10月於個人IG上傳的自拍。
朴春再製造緋聞 粉絲怒批已越線
照片公開後，再度引發熱議，不少人擔心朴春的精神狀態，但也有人指出這會讓李敏鎬感到困擾，「她的狀態是不是不太好，希望好好休息」、「這不只是粉絲心，已經越線了」、「李敏鎬真的會很困擾」、「拜託不要再引戰了」等。
朴春退追2NE1成員只追李敏鎬 他忍無可忍出面否認
事實上，朴春因健康狀況不佳，在8月宣布全面中斷演藝活動，不只缺席2NE1的行程，還在IG取消追蹤所有成員，只追蹤李敏鎬。而她去年開始，就不斷PO出與李敏鎬的照片，稱對方是她老公，就連在休息期間也不放過，就算被網友指責，她也不懼輿論，直呼「是李敏鎬讓我寫的」。
而因為傳聞熱度不斷升高，李敏鎬經紀公司MYM娛樂終於在2025年2月正式出面否認，強調李敏鎬與朴春「沒有私交，緋聞毫無根據」。而朴春經紀公司也曾表示朴春只是李敏鎬的忠實粉絲，上傳照片表達粉絲心而已。但這次再度PO照也讓部分網友忍不住怒批已越線。
資料來源：朴春IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
照片公開後，再度引發熱議，不少人擔心朴春的精神狀態，但也有人指出這會讓李敏鎬感到困擾，「她的狀態是不是不太好，希望好好休息」、「這不只是粉絲心，已經越線了」、「李敏鎬真的會很困擾」、「拜託不要再引戰了」等。
朴春退追2NE1成員只追李敏鎬 他忍無可忍出面否認
事實上，朴春因健康狀況不佳，在8月宣布全面中斷演藝活動，不只缺席2NE1的行程，還在IG取消追蹤所有成員，只追蹤李敏鎬。而她去年開始，就不斷PO出與李敏鎬的照片，稱對方是她老公，就連在休息期間也不放過，就算被網友指責，她也不懼輿論，直呼「是李敏鎬讓我寫的」。
而因為傳聞熱度不斷升高，李敏鎬經紀公司MYM娛樂終於在2025年2月正式出面否認，強調李敏鎬與朴春「沒有私交，緋聞毫無根據」。而朴春經紀公司也曾表示朴春只是李敏鎬的忠實粉絲，上傳照片表達粉絲心而已。但這次再度PO照也讓部分網友忍不住怒批已越線。
資料來源：朴春IG