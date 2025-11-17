我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅主砲林安可「入札」進度進入最後階段，獅隊今（17）日公布由日本職業棒球（NPB）埼玉西武獅隊取得議約權，議約期將於一個月內完成各項程序。獅隊領隊蘇泰安表示，「對於林安可提出旅外入札權益，球隊樂觀其成，期待林安可在日職也能打出亮眼成績，證明台灣棒球的價值與實力，這也是獅隊的榮耀。」2019年中華職棒季中選秀會，林安可以第1指名加入統一7-ELEVEN獅開啟職棒生涯，經歷七個球季，生涯累積打擊率2成87，全壘打112支，安打586支，打點399分，盜壘41次，長打率5成08。2020年賽季林安可展現優秀成績，榮獲新人王、全壘打王、打點王，而2020及2021年連續兩年拿下中華職棒最佳十人外野手獎項，生涯兇猛攻擊火力成為獅隊重要指標打者。今年11月3日林安可符合年資取得旅外資格，這是繼王柏融、陳韻文、曾峻岳、古林睿煬、徐若熙等人後，提出申請旅外入札制度的球員，今日為日職球隊申請議約權截止日，即日起將由埼玉西武獅球團與林安可經紀公司開始進行入札、合約洽談，議約期將於一個月內完成各項程序。統一7-ELEVEN獅總經理蘇泰安表示:「感謝埼玉西武獅球隊對林安可選手的肯定，對於林安可提出旅外入札權益，球隊樂觀其成，期待林安可在日職也能打出亮眼成績，證明台灣棒球的價值與實力，這也是獅隊的榮耀。」蘇泰安進一步表示，「本次旅外入札由其埼玉西武獅球隊取得，接下來由林安可經紀公司開始洽談加盟，相信西武獅也會給予符合林安可身價的合約，讓林安可能在日職繳出亮眼成績，成為台灣之光。明年也是台日雙獅合作第11年，期待林安可的加盟也讓雙獅活動意義更加值得期待。」