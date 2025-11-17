我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會舉辦勇敢逐浪無礙前行無障礙親海體驗活動，由海洋委員會主任委員管碧玲(前排左4)主持。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會舉辦勇敢逐浪無礙前行無障礙親海體驗活動，並進行全國首座無障礙入水輔助平台遞槳啟航儀式。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會舉辦勇敢逐浪無礙前行無障礙親海體驗活動。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會16日，在高雄市彌陀區彌陀漁港海岸光廊，舉辦勇敢逐浪無礙前行無障礙親海體驗活動，並進行全國首座無障礙入水輔助平台遞槳啟航儀式，象徵海洋委員會攜手身心障礙夥伴共同擁抱海洋，推動常態性無障礙海域遊憩場域的決心。海洋委員會勇敢逐浪無礙前行無障礙親海體驗活動，以及全國首座無障礙入水輔助平台遞槳啟航儀式，是由海洋委員會主任委員管碧玲主持，海洋委員會海洋資源處處長吳龍靜、高雄市政府海洋局局長石慶豐、運動發展局局長侯尊堯、立法委員邱志偉、高雄市議員黃文益、黃秋英、宋立彬、彌陀區區長陳景星、永安區區長黃瑞財、彌陀區漁會總幹事林子清、高雄市高雄特殊教育學校校長陸奕身、中華民國水中運動協會理事長劉文宏、中華民國身心障礙者休閒運動推廣協會理事長劉耀台、營運長呂嘉儀、高雄科技大學教授丁國桓等人與會，共同見證海洋無障礙計畫推動的重要里程碑。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋委員會極力推動海洋無障礙計畫，讓身心障礙族群都能享受海洋之美，延續畢生志業，今(114)年持續補助4個地方政府、9個學校社團及12個民間團體辦理無障礙親海體驗活動，截至目前已帶領2500人次身障民眾親近海洋，並透過下水輔助設施、共融遊具、無障礙廁所、無障礙盥洗設備等項目改善場域，逐步打破空間的藩籬，以落實海洋平權的理念，豐富國人的海洋生活。管碧玲指出，海洋委員會自明(115)年起將藉由海洋無障礙中、長程計畫，並積極透過跨部會合作，以4年8處場域為目標，逐步改善全國海域的無障礙基礎設施，為國人打造更安全、友善的海域遊憩空間，達成全民親海的目標，並期盼串聯政府、學校、社會團體與民間力量促成親海無礙產業鏈，為社會打造共榮互惠的良善循環。管碧玲並指出，海洋委員會今(114)年補助高雄市政府在彌陀漁港完成全國首座無障礙入水輔助平台，擺脫過往臨時性搭設的不便，不僅提升社會對身心障礙者平權的重視，也推動無障礙親海活動的常態化與多元化，盼全民一同走向海洋、擁抱海洋，感受我國四面環海的美麗與力量。