雲豹能源子公司台普威能源日本儲能布局告捷，雲豹能源副總經理譚宇軒表示，今年日本儲能開工量預計達42MW，2026年將提升至78MW，預期將為集團全年營收貢獻約10至15%，成為推動整體成長之重要引擎。雲豹能源前三季營收54.91億元，儲能工程收入就有22.54億元，年增幅超過3倍，已經是集團成長的強力引擎。台普威能源在海內外布局皆有所獲。國內跟錸寶科技合作推進的60MW／205.6MWh大型儲能案場，總工程金額約新台幣30億元，預計2026年上半年商轉，將有效強化電網穩定性並提升再生能源併網效益。海外則在日本發展，目前已有多個案場陸續完工投入運轉，預計第四季迎來營收突破，貢獻集團整體營收5至10%，成為海外事業的首波實質營收來源。譚宇軒表示，台普威能源在日本市場持續深耕，帶動集團儲能事業加速國際化。明年日本儲能事業將展現多項具體成果，包括日本當地上市公司年底將與台普威日本公司展開最新戰略合作，深化雙方在儲能市場的協作關係；多處日本儲能案場已陸續完工併網，並加入日本電力需給調整力取引所（EPRX）協助電力即時調度、確保電網穩定運行，具指標性意義。譚宇軒說，2027年日本目標開發儲能案場容量將達262MW，持續鞏固雲豹能源在亞太市場的領先地位。此外，儲能版圖也將從日本延伸至澳洲，目前與當地策略夥伴洽談合作，共同推動儲能與再生能源整合方案，加速綠能應用落地。