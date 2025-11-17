我是廣告 請繼續往下閱讀

軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）公布2025年的「世界最強軍力排名」，位居前三的依然是美國、俄羅斯、中國，台灣被排在第22名，美媒商業內幕則指出美中俄三國的罩門。根據《商業內幕》報導，全球火力針對2025年世界最強大軍力進行了排名，軍事實力除了軍隊規模之外，還透過其軍艦、飛機等實體資產狀況、國防預算、地理位置和獲取石油、煤炭等自然資源的能力，一共60個常規防禦力量指標來衡量，並對 145 個國家的軍隊進行了排名，但並未計算各國的核能力。根據排名，美國以0.0744的實力指數取得榜首，俄羅斯和中國則以0.0788位列第2、第3名，正在與俄羅斯持續戰爭的烏克蘭排在第20，台灣則排在第22名。商業內幕指出，美國在潛艇、飛機、戰鬥機、運輸艦艇、武裝直升機和油輪等多種資產方面均位居世界第一。此外，它在機場、鐵路、公路、港口和碼頭的通行能力方面也是世界第一，並且在石油和天然氣產量方面同樣名列前茅，不過，該國外部債務、近海巡邏、護衛艦和準軍事人員方面卻位列世界倒數。俄羅斯除了常規作戰能力外，還擁有巨大的核能力，而這些能力並未納入全球火力排名考量。雖然在飛機、直升機和坦克等條件方面排名第二，但在某些類型的車輛和武器方面，如自走砲和牽引火砲、多管火箭（MLRS）以及水雷戰艦隊，排名世界第一。已探天然氣儲量位居世界第一，直升機航母艦隊實力位居世界倒數。至於世界第二人口大國的中國，軍事實力被排在世界第三。在人口、可用人力資源、現役人員、勞動力和適役人口等領域排名前段，在購買力、船舶、煤炭產量和儲量方面也名列前茅。然而，該國在外部債務以及石油、天然氣和煤炭的消耗量方面也落後給大多數國家。在台灣方面，軍力指數為0.3988，維持在第22名。全球火力在官網提到，台灣在多項金融實力指標名列世界前10，軍力水準與波蘭、加拿大與越南等國家相近。商業內幕也強調，由於軍事行動的複雜性，該排名對不同因素的分析存在了一些侷限，但它提供了一個有趣的視角，儘管並非最終獲最佳解答，仍能來了解世界上一些主要國家之間的實力對比。