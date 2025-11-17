看好2026年世界級足球賽事熱潮，加拿大航空表示，即日起至11月23日推出「2026 北美全航線促銷」活動，透過官網或指定旅行社購買台灣出發、經亞洲各轉機點至加拿大及北美城市之機票享「優惠85折」起，最低17144元起（未稅）；內行推薦「免費中停優惠」轉機爽玩日本、韓國。國泰航空表示，往來南澳首府阿德雷德航線，重啟季節性航班每周三班，搭乘空中巴士A350-900客機、還能免費享用機上Wi-Fi。
加拿大航空「2026北美全航線」85折促銷！搭世足熱：免費順遊日韓
加拿大航空表示，2026年全球矚目的足球賽事將於北美舉行，看好世足熱潮將帶動旅遊商機。加拿大航空以橫跨美、加、墨的綿密航網，結合全亞洲多達十個航點的彈性組合，提供台灣旅客自台北（松山、桃園）或高雄（小港）出發前往北美各主辦城市的飛行選擇。
即日起至11月23日「2026 北美全航線促銷」活動，透過加拿大航空官網或指定旅行社，購買2026年7月18日前（每航班優惠幾位有限），台灣出發經由亞洲各轉機點至加拿大及北美城市之機票，經濟艙與豪華經濟艙票價享優惠「優惠85折」起，最低17144元起（未稅）；商務艙票價則可享「優惠9折」起。
榮獲「航空界奧斯卡」之稱的SKYTRAX，多屆認證「北美最佳航空公司」殊榮的加拿大航空；同時連續五年獲APEX五星級全球航空公司肯定。目前遍佈北美超過120個航點，串聯13個主辦城市——從溫哥華、多倫多到邁阿密、亞特蘭大、達拉斯與墨西哥城等城市。
內行推薦！加航「免費中停優惠」轉機爽玩日本、韓國
旅客搭乘加航正班機，除了經由溫哥華、多倫多或蒙特婁轉機前往加國其他目的地或美國，可享有包含「美國預先通關（U.S. Preclearance）」等加航專屬轉機服務，行李直掛目的地、旅程當中無須提領行李等服務。
內行推薦，選擇經由日本、韓國轉機，以「台北—東京—溫哥華—洛杉磯—首爾—台北」為例，加碼「免費中停優惠」、相當於一張機票爽玩日本、韓國四個國家。
國泰航空：香港往返阿德雷德航線啟航
國泰航空表示，往來南澳首府阿德雷德航線，重啟季節性航班，即日起至2026年3月27日每周三班，搭乘空中巴士A350-900客機，配備平臥睡床的商務客艙、寬敞的特選經濟艙、及獲獎的舒適經濟客艙。
國泰航空所有客機都已經配備機上Wi-Fi，所有商務客艙的顧客及鑽石卡會員皆可免費使用。11月15日起也擴展至金卡會員，選乘國泰航空特選經濟客艙的會員，在今年底前也能免費享用機上Wi-Fi。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
資料來源：加拿大航空、國泰航空
我是廣告 請繼續往下閱讀
加拿大航空表示，2026年全球矚目的足球賽事將於北美舉行，看好世足熱潮將帶動旅遊商機。加拿大航空以橫跨美、加、墨的綿密航網，結合全亞洲多達十個航點的彈性組合，提供台灣旅客自台北（松山、桃園）或高雄（小港）出發前往北美各主辦城市的飛行選擇。
即日起至11月23日「2026 北美全航線促銷」活動，透過加拿大航空官網或指定旅行社，購買2026年7月18日前（每航班優惠幾位有限），台灣出發經由亞洲各轉機點至加拿大及北美城市之機票，經濟艙與豪華經濟艙票價享優惠「優惠85折」起，最低17144元起（未稅）；商務艙票價則可享「優惠9折」起。
榮獲「航空界奧斯卡」之稱的SKYTRAX，多屆認證「北美最佳航空公司」殊榮的加拿大航空；同時連續五年獲APEX五星級全球航空公司肯定。目前遍佈北美超過120個航點，串聯13個主辦城市——從溫哥華、多倫多到邁阿密、亞特蘭大、達拉斯與墨西哥城等城市。
旅客搭乘加航正班機，除了經由溫哥華、多倫多或蒙特婁轉機前往加國其他目的地或美國，可享有包含「美國預先通關（U.S. Preclearance）」等加航專屬轉機服務，行李直掛目的地、旅程當中無須提領行李等服務。
內行推薦，選擇經由日本、韓國轉機，以「台北—東京—溫哥華—洛杉磯—首爾—台北」為例，加碼「免費中停優惠」、相當於一張機票爽玩日本、韓國四個國家。
國泰航空表示，往來南澳首府阿德雷德航線，重啟季節性航班，即日起至2026年3月27日每周三班，搭乘空中巴士A350-900客機，配備平臥睡床的商務客艙、寬敞的特選經濟艙、及獲獎的舒適經濟客艙。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！