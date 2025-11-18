在開季短暫出現的曙光後消逝後，庫明加（Jonathan Kuminga）的問題再度成為金州勇士隊爭冠的惡夢，球隊越來越可能被迫做出分手決定。美國媒體《Blue Man Hoop》記者Nick San Miguel以《在科爾（Steve Kerr）做出輪換決定之後，勇士隊面臨那筆「痛苦但又顯而易見的」交易決定已浮上檯面。》為題，指出這位23歲前鋒恐怕不在球隊的長期規劃中，並可能在1月15日交易限制解除後被迅速送走

格林、巴特勒隱晦批評　科爾拔掉庫明加先發

庫明加原本被視為勇士新賽季的重要拼圖，開季表現強勢，一度打進先發陣容，看起來能與柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）等核心共存，成為球隊的正面推力。然而好景不長，隨著狀態下滑，他的低迷也讓勇士整體陷入震盪。雖然期間經歷了柯瑞一度因病缺陣，但隊媒認為庫明加的不穩定明顯加劇了球隊的問題。

在勇士遭雷霆痛擊後，多名老將，包括格林（Draymond Green）、巴特勒的賽後談話，被部分外界解讀為對庫明加表現的隱諱批評。接著，科爾果斷在背靠背首戰對馬刺時將庫明加按在板凳，第二戰又因膝蓋問題缺陣，使情勢更加撲朔迷離。

▲金州勇士在主場以119：109擊敗洛杉磯湖人，取得開門紅。勇士在一個夏天休賽季的紛擾之後，以補強後的陣容進化到新賽季，首戰給出一張極好的成績單，庫明加（Jonathan Kuminga）完美融入、霍福德（Al Horford）穩守禁區、防守強度回到王朝水準，讓球迷看見他們劍指冠軍的決心。（圖／美聯社／達志影像）
▲庫明加原本被視為勇士新賽季的重要拼圖，開季表現強勢，一度打進先發陣容。（圖／美聯社／達志影像）
庫明加被冰　勇士反而找回活力

更關鍵的是，在沒有庫明加的那兩場比賽，勇士打出宛如全盛時期的節奏。柯瑞連兩戰轟破45分固然是主因，但《Blue Man Hoop》直言：「真正讓柯瑞重獲自由的，是科爾的陣容選擇。」灣區知名記者Tim Kawakami與庫明加經紀人Aaron Turner甚至因這話題正面交鋒，讓件事從隊內浮上檯面。

「在總教練科爾最近將他（庫明加）下放到替補席後，勇士隊似乎已經對這位年輕前鋒的未來有了明確的決定。」Nick San Miguel認為，庫明加雖短暫證明自己可以和主力們共存，但他的個人狀態和努力並不穩定，隨著起伏出現，就會出現目前掙扎的情況。

格林雖對庫明加公開力挺，強調「太多人過度重視先發與替補」，但Nick San Miguel點出最現實的數字：庫明加在上一場出賽僅12分鐘（其中膝傷因素不大），且勇士過去已有多次「有他反而變弱」的輪換歷史。若球隊真在內部得出這個結論，交易就將成為唯一選項。

▲經歷了一個風風火火的休賽季後，庫明加（Jonathan Kuminga）近2戰狀態低迷，今日只攻下5分，而前一戰也只有進帳6分。（圖／美聯社／達志影像）
▲在沒有庫明加的那兩場比賽，勇士打出宛如全盛時期的節奏。（圖／美聯社／達志影像）
庫明加可能被賣？勇士隊媒不看好留隊

報導認為，一旦1月15日庫明加符合交易資格，如果勇士確定他無法在柯瑞生涯尾聲穩定貢獻，那麼「該送走他的人不是情緒化的球迷，而是球隊本身」。文章最後直言：「庫明加仍有成為優秀球員的潛力，但如果他無法穩定幫助勇士，那就該換成能做到的人。」

勇士尚未正式做出決定，但隊媒普遍認為，這樁可能成真的交易案已從「假設」變成了實際可能的趨勢，甚至是就在不久後會成為現實。

消息來源：Blue Man Hoop

