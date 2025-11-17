我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡天秤座：

▲天秤座從11月20日開始，金錢能量迅速上揚，年終獎金受惠於公司業績表現與個人累積貢獻，極可能超乎預期。（示意圖／取自Pixabay ）

🟡摩羯座：

▲摩羯座不僅年終獎金可期，專案獎金、副業收入也會在年底陸續到帳，此外還可能出現額外的好運。（示意圖／取自Unsplash）

🟡雙魚座：

▲雙魚座的感情運在年底更是活絡，各種聚會活動都可能帶來桃花。（示意圖／取自photo AC）

現在接近2025年底，《搜狐網》運勢分析指出，自11月下旬一路延續到12月，天秤座、摩羯座以及雙魚座這3個星座，將在年底迎來能量全面爆發，不論工作、財富或人際皆有明顯轉強，之前累積的心力逐漸化為成果，年底前荷包可望明顯「長大」。天秤座過去十個月雖然持續努力，但財務成績並不突出。不過從11月20日開始，金錢能量迅速上揚，年終獎金受惠於公司業績表現與個人累積貢獻，極可能超乎預期，甚至比去年增加兩到三倍。如果先前已有佈局基金、股票或虛擬資產，11月下旬到12月之間，也正好進入收割與獲益的階段。在職場方面，天秤座有望敲定重要合作案，獲得主管肯定。感情則因年底活動多、交際場合增加，更容易遇到條件契合、互有好感的對象，脫單機會不低。摩羯座長期以來的拼勁將在年底迎來具體回饋，進入11月下半月後，工作推進速度更快，升遷或調薪機會不再遙遠，一些摩羯甚至會接到獵頭來信，使職涯選擇變得更有空間。在財務方面，摩羯座不僅年終獎金可期，專案獎金、副業收入也會在年底陸續到帳，此外還可能出現額外的好運，例如抽獎中獎、家中給紅包等小驚喜。至於戀愛運，若有安排相親或長輩介紹，年底很可能遇到穩重且適合深度發展的對象，不妨多相處、多觀察。雙魚今年上半年常感覺方向不明、動力不足，但從11月下旬開始，貴人運強勢回歸，替職涯帶來新的機會。特別是從事創意、藝術、自媒體等領域的雙魚，靈感湧現、作品觸及率上升，容易獲得亮眼成績。財運方面，雙魚座的年終雖不一定是所有星座中最出色，但在自身評估之上仍有明顯驚喜，部分人甚至能靠副業補上一筆額外收入。感情運在年底更是活絡，各種聚會活動都可能帶來桃花。建議雙魚在追求者較多時保持冷靜，以珍惜自己、尊重自己的人為優先。