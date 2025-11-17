威力彩第114092期於今（17）日開獎，本期威力彩頭獎獎金保證2億，獎號在晚間8點30分透過直播開出，今彩539、3星彩、4星彩以及威力彩獎號陸續揭曉。《NOWNEWS今日新聞》會即時更新11月17日（周一）威力彩最新開獎號碼，快來看看億萬富翁中的幸運兒是不是你！
🟡11/17威力彩、今彩539完整開獎號碼（第114092期）
威力彩：第一區 17、18、19、28、34、36，第二區 06。
今彩539：04、07、16、26、29。
39樂合彩：04、07、16、26、29。
3星彩：2、9、3。
4星彩：8、9、8、8。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
🟡威力彩「玩法、開獎時間、獎金規則」一次看
威力彩是台灣總獎金最高的彩券，每期頭獎至少有2億元，威力彩玩法分為兩區選號，第一區從01到38中選出6個號碼，第二區則從01到08中選出1個號碼，即完成一注投注，每注售價為100元台幣。
威力彩開獎時間固定在每周一、周四晚上8點半，而投注截止時間則是當天晚上8點整。
威力彩開獎會先從第一區抽出6個號碼，再從第二區開出1個號碼，這7個數字就是當期的中獎號碼。若想抱回億元頭獎，必須精準簽中第一區及第二區的號碼；若只命中第一區6碼，但第二區沒中，就只是「貳獎」，雖然也能到手百萬甚至千萬獎金，但對比頭獎獎金至少2億有差距不小，讓幸運得主陷入為何沒包牌的懊悔中。
我是廣告 請繼續往下閱讀
威力彩：第一區 17、18、19、28、34、36，第二區 06。
今彩539：04、07、16、26、29。
39樂合彩：04、07、16、26、29。
3星彩：2、9、3。
4星彩：8、9、8、8。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩是台灣總獎金最高的彩券，每期頭獎至少有2億元，威力彩玩法分為兩區選號，第一區從01到38中選出6個號碼，第二區則從01到08中選出1個號碼，即完成一注投注，每注售價為100元台幣。
威力彩開獎時間固定在每周一、周四晚上8點半，而投注截止時間則是當天晚上8點整。
威力彩開獎會先從第一區抽出6個號碼，再從第二區開出1個號碼，這7個數字就是當期的中獎號碼。若想抱回億元頭獎，必須精準簽中第一區及第二區的號碼；若只命中第一區6碼，但第二區沒中，就只是「貳獎」，雖然也能到手百萬甚至千萬獎金，但對比頭獎獎金至少2億有差距不小，讓幸運得主陷入為何沒包牌的懊悔中。