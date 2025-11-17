通勤機車選擇推薦+1！台灣機車10月銷售成績最新出爐，雖然已經過了暑期購車旺季，但還是賣出超過6萬台的佳績，然而現在台灣機車市場主打的是125c.c的車型，但也有115c.c的車型依舊熱銷，那就是SYM三陽旗下的「Woo 115」車系，在10月開出熱銷車款第四名，單月銷量突破3000台非常厲害，本文就來介紹一下這台Woo 115的魅力如何！
10月最新機車銷售成績出爐！三陽全新迪爵賣爆5585輛奪冠
根據《U-Car》報導，10月份整體機車市場的表現跟暑期購車旺季沒有太大落差，當月掛牌數來到6萬4723台，還比上個月同期微幅成長1.7%，從暑假至10月只能說是表現非常穩定，可惜就是沒有突破7萬輛的大月。在市佔率方面依舊是三巨頭沒變過，三陽SYM冠軍，單月銷售量28091台，市佔率43.4%；亞軍光陽Kymco，單月銷售16209台，市佔率25%；季軍為Yamaha山葉，單月銷售量12259台，市佔率18.9%。
至於在熱銷車款排行榜上，冠軍屹立不搖「SYM 全新迪爵125」依然驚人銷售5585台拿下第一；「Yamaha Jog 125」重回第二名，單月銷量3834台；第三名則還是「SYM 迪爵125」，單月也賣出3559台的佳績；第四名至第十名依序為「SYM Woo 115（3034台）」、「SYM Jet SL+Super C（2944台）」、「Yamaha Cygnus X（2835台）」、「光陽大地名流2.0（2629台）」、「光陽新豪邁125（2172台）」、「SYM Vivo活力125（2029台）」以及「光陽GP 125（1961台）」。
機車不騎GP125、迪爵了！內行改買Woo 115超罕見衝第四名
這個月機車銷售亮點除了Yamaha推出勁戰七代「Yamaha Cygnus X」空降排行榜第六名之外，另外就是SYM「Woo 115」在10月份衝出破3000輛的好成績，不僅一舉超越SYM同門Jet SL車系，也賣贏其他熱門車，像是光陽大地名流、新豪邁以及GP 125。
值得一提的是，在機車市場大多都以125c.c以上銷售為主力的情況下，三陽這台「Woo 115」卻能夠殺出一片天，自從2016年推出之後熱銷至今，2024機車年度銷售排行榜中，更是拿下第六名的成績，年賣2萬8851輛，最近連續三個月都進入銷量車款前五名中，甚至最新10月又上升到第四名，在125c.c競爭激烈市場中保有一席之地，實屬是非常罕見的車款。
三陽Woo 115銷量佳「主打省油通勤車」！車子性能、優惠價格一次看
事實上，三陽Woo 115最早推出的時候，市場定位是以女性為主，後續經過改革加入CBS2.0煞車系統、七期環保版本後，採用日本京濱噴射系統四行程引擎，平均油耗58.7km/L相當省油，近年來也成為上班族的通勤神車之一。
除了省油為，Woo 115特色也很多，包括低座椅以及同級最長650mm坐墊設計、前置腳空間大、車廂容積21.6公升等。官方現在到11月28日也推出購車優惠，原本定價60000元的Woo 115，現在買可以享有三陽購車補助金4500（直扣）+三陽加碼購車金1000元（直扣）+政府新購機車貨物減徵2000元+政府機車汰舊換新貨物稅減徵3600元，總計可以折抵11100元，最低4萬9左右就能騎回家！
許多騎過Woo 115的車主都表示「真的很省油又好騎，雖然是115，但整體表現不輸給125的車型」、「不是光陽的車太慢，而是他的對手Woo 115太強....」、「三陽這幾年的進步看的到，很積極出新車，把高規格下放，一字排開都是CP值高的好車，Woo 115就是其中一輛」、「Woo 115的油耗真的很優秀，當初補助5萬初就騎回家超級棒」。只能說，如果你正在考慮入手一台通勤機車，Woo 115可能是你不錯的好選擇。
資料來源：《U-Car》、SYM官網
