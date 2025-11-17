我是廣告 請繼續往下閱讀

10月最新機車銷售成績出爐！三陽全新迪爵賣爆5585輛奪冠

當月掛牌數來到6萬4723台，還比上個月同期微幅成長1.7%

三陽SYM冠軍，單月銷售量28091台，市佔率43.4%

冠軍屹立不搖「SYM 全新迪爵125」依然驚人銷售5585台拿下第一；「Yamaha Jog 125」重回第二名，單月銷量3834台；第三名則還是「SYM 迪爵125」，單月也賣出3559台的佳績

▲三陽全新迪爵特色繼續蟬聯10月機車銷售排行榜冠軍，單月賣出超過5500輛。（圖/SYM三陽官網）

機車不騎GP125、迪爵了！內行改買Woo 115超罕見衝第四名

另外就是SYM「Woo 115」在10月份衝出破3000輛的好成績

2024機車年度銷售排行榜中，更是拿下第六名的成績，年賣2萬8851輛，最近連續三個月都進入銷量車款前五名中，甚至最新10月又上升到第四名

▲SYM「Woo 115」在10月份衝出破3000輛的好成績，一舉衝上熱銷機車款第四名位置。（圖/SYM官網）

三陽Woo 115銷量佳「主打省油通勤車」！車子性能、優惠價格一次看

採用日本京濱噴射系統四行程引擎，平均油耗58.7km/L相當省油

總計可以折抵11100元，最低4萬9左右就能騎回家！

▲SYM「Woo 115」採用日本京濱噴射系統四行程引擎，平均油耗58.7km/L相當省油，前座空間以及後車廂容量都大，車體較輕定位在女生市場。（圖/SYM官網）