▲今天是普發萬元ATM領款首日，何理事長兌現承諾，帶頭「領1萬捐200萬！」(圖／記者金武鳳攝，2025.11.17)

▲響應運動回饋教育，何昱奇兌現承諾領1萬捐200萬給向上國中，校方回贈球衣及棒球給何昱奇，（圖／記者金武鳳攝，2025.11.17)

▲立委羅廷瑋倡議運動回饋教育，何昱奇響應大手筆捐贈三年200萬運動發展基金。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.17)

普發萬元ATM領現首日，全國運彩公會理事長何昱奇兌現承諾，捐出普發現金1萬元，並號召全台運彩公會會員與運彩經銷商，響應立法委員羅廷瑋「以運動回饋教育」倡議，捐贈台中向上國中三年總額新台幣200萬元運動發展基金，第一年100萬元，第二及第三年各50萬元。今日在向上國中舉行贊助合作簽署儀式，現場傳來向上國中棒球隊拿下國中棒球運動聯賽軟式組全國總冠軍，身為向上傑出校友的何昱奇與有榮焉，當場高喊「加碼獎金25萬元」，全場歡呼。今年九月時，法師釋昭慧發起拒領普發一萬元捐國庫，運彩公會理事長何昱奇曾公開質疑「能否拒絕接受供養與善款？」。何昱奇強調沒有否定信徒供養的普世價值，但宗教領袖不應暗示「拿這筆錢不安心、甚至是恥辱」，對民眾道德綁架。當時，何昱奇鄭重承諾：普發萬元入帳後，他會帶頭號召將這筆錢捐給教育、運動團體或是慈善機構、佛教團體。今天是普發萬元ATM領款首日，何理事長兌現承諾，帶頭「領1萬捐200萬！」何昱奇表示，運動彩券盈餘本來就是要用來挹注體育發展，向上國中重點發展項目是棒球，他希望能藉由個人的贊助行動，拋磚引玉，吸引更多企業關心體育發展，協助學校與基層選手成長，培育出第二個王建民。向上國中校長黃智暘表示，感謝何昱奇理事長與運彩公會善舉，這份支持不僅提升訓練資源，也讓學生看見努力與被肯定的價值，對校隊士氣有極大激勵。他強調，這筆三年期贊助不只是金額的支持，更是理念的延伸，讓更多孩子感受到社會力量的溫度。值得一提的是，此次贊助行動是由立委羅廷瑋牽線促成。羅委員向來支持體育發展，主動聯繫運彩公會理事長何昱奇實地了解，巧合的是，何昱奇是向上國中校友，相當認同向上國中推動體育運動的用心，雙方一拍即合，促成這項三年200萬的回饋教育案。向上國中設有體育班，重點發展專項包括棒球、排球、軟式網球、籃球及飛鏢等，表現亮眼。令人驚喜的是，向上棒球隊今天打進國中棒球運動聯賽軟式組冠亞軍爭奪戰，對役的是中山國中，同樣是台中球隊。事前，何昱奇已宣布，兩支球隊都是台中隊，他會提供冠軍隊獎金十萬元，亞軍五萬元。就在簽署儀式時，消息傳來，向上勇奪冠軍，校長黃智暘當場宣布捷報，並且說「理事長再加碼」，何昱奇二話不說，獎金從十萬，二十萬一路加碼到25萬元，讓全場沸騰。何昱奇是向上國中傑出校友，回到母校進行捐贈與獎勵學弟妹，別具意義。何理事長表示，向上是他啟蒙的重要起點，能以運動產業力量回饋母校，是榮耀也很感恩。多年來，何昱奇持續投入體育公益，先後贊助中山國中棒球隊出國旅費與世界冠軍獎勵金60萬元，長期支持臺中市陽光棒球夏令營、東山高中自行車活動，以及南屯國小、大鵬國小與大勇國小羽球練習球補助。估算，每年以運彩盈餘貢獻運動發展基金超過1億元，實踐「取之社會、用之社會」信念。未來，何昱奇將推動「一縣市一學校」長期贊助計畫 ，讓運彩產業成為臺灣體育發展的堅實後盾。他強調，全民透過運彩投注支持運動發展，運彩公會將盈餘回饋學校、球隊與社會，這是一種正向循環，希望能讓社會以更健康與正面眼光看待整個運彩產業 。