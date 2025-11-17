我是廣告 請繼續往下閱讀

全球記憶體DRAM市場缺貨嚴重，不僅價格不斷飆漲、「一貨難求」，如今更傳出台灣通路端出現史上首次「買DRAM模組要搭配主機板」的綑綁銷售，宛如精品配貨，記憶體供不應求也持續反映在台股上。記憶體族群華邦電今（17） 日開盤跳空漲停，南亞科大漲逾5%、力積電、群聯、旺宏等皆大漲。華邦電今日開盤跳空漲停，隨後小幅震盪，收盤報收66.5元，離漲停價僅差微幅差距，成交量也超過4萬張；十銓今日開高走高，早盤也一度觸及漲停156.5元高點，隨後漲勢收斂，收盤146.5元作收。力積電、旺宏人氣續強，穩居台股成交量冠亞軍，南亞科大漲逾5%、重返5日線上，群聯、廣穎等也同步走揚，形成盤面最強主流之一。全球DRAM市場供不應求持續惡化，模組報價「一日多市」、貨源極度緊缺，不僅日本最大電子產品零售聚落東京秋葉原已有商家發出記憶體成品「限購令」，如今台灣通路端更傳出史上首次「買DRAM模組要搭配主機板」的綑綁銷售，宛如精品配貨，這是DRAM自1970年問世逾半世紀以來首見，凸顯需求沸騰、搶貨戰白熱化。隨著市場供需持續緊繃，南亞科近期營運備受關注。公司自第三季起逐步提升投片量，計畫至2025年底從6萬片增至6.5萬片，新增產能以1B製程為主，主要生產20奈米與1B製程DDR4，並保留部分1B製程產能用於DDR5。法人預期，在MSFT一般伺服器平台仍維持 30%至40%DDR4需求下，DDR4報價漲勢將延續至明年第二季，同時DDR5需求同步升溫，推動產能利用率維持滿載，營運動能維持高檔。華邦電總經理陳沛銘則指出，DDR4、DDR3因結構性供應缺口導致合約價持續上漲，漲勢預期一路延續到2026年，甚至2027年也難見供給充裕。隨著國際大廠陸續退出DDR4產能，市場長期供應恐持續吃緊，使現有供應商成為此波循環中最主要受益者。華東、華邦電、華新等集團股受到法人青睞，同樣增添多頭動能。加上記憶體市場缺料狀況未解、報價漲勢確立，法人普遍看好記憶體族群將持續主導盤勢。