預售屋市場冷颼颼，信義房屋統計內政部建案開工與預售揭露量表示，新青安2023年8月上路，當年9月開始預售屋交易升溫，報開工戶數達13.1萬戶，預售揭露來到10.7萬戶，2024年上半年交易火熱，預售揭露全年達到13萬戶，甚至超過當年報開工的12.8萬戶。但今年前三季預售揭露只賣了3萬戶，全年推估剩下去年3成，但今年全年的開工數量推估將達11萬戶，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果外在環境沒有出現轉機，長期新建餘屋可能會逐漸增加。
房市慘淡、貸款嚴格 預售推案趨保守
曾敬德表示，通常申請建照後才可以預售，6個月內要申請開工但可展延3個月。現在市況不好，一路賣到成屋銷售都有可能，不過礙於銀行貸款，必須按原規劃時程如期開工，開發商融資成本與自籌資金條件都嚴格許多，面對房市景氣較去年驟降，只能先求之前預售個案順利交屋回收資金，新推案或購地都已經轉趨保守，等待市場是否有新的轉機。
統計顯示，這波預售最熱銷時刻出現在新青安上路後，一直到第七波選擇性信用管制措施才降溫，2024報開工的住宅戶數共12.8萬戶，2024預售揭露銷售則高達13萬戶，預售正熱時案子幾乎是全面熱銷，民眾可能心態上出現不買會更貴的預期，但在第七波管制上路後，預售揭露量快速降溫，今年第三季每個月揭露量都跌破3千件，今年前三季預售揭露約3萬件，但報開工數量卻達到9.6萬戶，預估全年將達到11萬戶，可見有更多預售屋未能順利出售。
預售視個案表現 銷售策略改變
曾敬德指出，現在預售已經是個案表現的市場，現場也會把握現在還有自用需求的民眾，但部分房價高漲的區域，相對價格壓力會高一些，若市場供給量又大，消費者自然會挑選對自己最有利的時機與價位等條件才購屋，現場的銷售策略也會將戰線延長，包括謹慎使用廣告預算，降低接待中心成本等方式因應。
資料來源：信義房屋、內政部
