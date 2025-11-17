馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案而遭到調查，雖然目前口頭保釋中，但若解剖報告有新的證據出現，可能再被扣押。而昨（16）日謝侑芯遺體火化後，黃明志發出全黑圖，疑在悼念對方，沒想到今日他突然於Facebook發文透露工作都被取消，還直接開始接工作，「收費好談，或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好」，再度引發熱議。
黃明志自爆失業了 發文找工作喊：有收入就好
黃明志在今日突然於FB發文自爆工作都被取消，「由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。本來排滿的工作已經被取消到明年底了…」並請大家可以找他工作，「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了」。
除此之外，他也透露已寫好馬年的新歌，但贊助商跑掉，「如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽」，還承諾若MV點擊率低於1千萬救退款一半，「農歷新年前若『出事』則退全款」。
黃明志的找工作貼文，火速引發兩派爭論，有人認為他能屈能伸，滿滿正能量，紛紛為他打氣，但也有人提到謝侑芯命案，「就算沒殺人，也脫不了關係，你就真的過意得去嗎？」、「只能說你們不會無端在一起的」等。
謝侑芯遺體火化 黃明志突發全黑圖疑悼念
謝侑芯在上個月22日被發現全裸陳屍於吉隆坡飯店浴缸中，現場的歌手黃明志第一時間替她進行CPR，但隨後因疑似持有毒品遭警方逮捕，尿檢結果顯示4項毒品呈陽性反應，警方因此依《危險藥物法》及謀殺罪起訴他，在調查告一段落後，黃明志目前口頭保釋中。而在謝侑芯遺體火化消息傳出後，黃明志突發一張全黑圖，疑似在悼念謝侑芯，短短1小時就吸引6千多人按讚，可見外界對該事件關注度非常高。
黃明志FB全文
由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。本來排滿的工作已經被取消到明年底了... 各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋、還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。
還有，馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M退款一半，農歷新年前若“出事”則退全款。
資料來源：黃明志FB
