2026年台北市長選舉佈局，民進黨目前在台北市部分，遲遲未定出戰人選，聯電創辦人曹興誠，大力點名立委沈伯洋，對此沈伯洋受訪表示，他現在是藍白的大標靶，若一直被攻擊恐害到全台選情，但「戰士很難選擇自己的戰場」，黨中央要他怎麼做，他就怎麼做！前國民黨發言人楊智伃認為，這句話的白話文，就是沈伯洋真的想選台北。楊智伃17日發文表示，曹興誠用「勇者」來形容沈伯洋，絕對不是隨便說說。面對民進黨2026台北市長佈局炸成一鍋爛粥，「曹董再度嗅到機會，重新登場、指點江山，親自揀出了一名勇者，沈伯洋。」楊智伃進一步狠酸沈伯洋的勇，「第一勇，抗中保台勇。口喊抗中保台喊得最大聲，結果家族直接到對岸賺紅錢，不只不害怕，還以身體力行了解大陸市場，這種勇，真的少見。第二勇，反民主戰場勇。大罷免期間，明明是最撕裂社會的反民主戰場，但他依然義無反顧、跟罷團一起上街跳舞、唱歌，勇，不只勇，還很投入。第三勇；他最害怕的，他都會親自去做，表面上反對的議題、聲稱恐懼的對象，結果都是他親手實踐、親自完成。就算每天走在路上，都可能被每一台路過的行車記錄器偷拍威脅到心理安全，他依然勇往直前，堪稱勇者無懼。」楊智伃最後總結，「民進黨不需要論述、不需要願景、不需要專業，真正需要、而且最缺乏的，就是這種盲目、無邏輯、無戰力卻充滿情緒勒索的勇猛。今天沈伯洋特別上節目開綠燈，曹興誠又在旁邊大力推了一把，兩人一唱一和，似乎在向賴清德總統喊話，既然要輸了，那就讓沈伯洋再勇敢一次吧！」