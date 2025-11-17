我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇今天（17日）召開記者會，踢爆曾承攬中科院飛彈製造原物料採購的「豐益公司」陳姓負責人，在今年6月因涉及洗產地等行為，被桃園地檢署依詐欺未遂等罪名起訴後，其名下三家公司持續獲得國防部標案，得標總金額將近1億元。對此國防部澄清，中科院列管的拒絕往來廠商，並非屬《政府採購法》規範之停權廠商。王鴻薇指出，去年4月她曾揭露「豐益公司」用大陸製品洗產地遭中科院解約停權，儘管陳姓負責人已遭起訴，但他竟用「久宜機械」、「永冠應材」等其他公司名義，持續承攬國防部標案。王鴻薇提到，光是114年就承攬國防部30件標案，金額達9194萬元，批評這樣囂張、不肖的廠商在被起訴後還能一再得標，是國防部管制有極大漏洞。國防部發聲明，表示中科院自辦購案列管之拒絕往來廠商，非屬政府採購法規範之停權廠商。為選擇優良廠商參與國防採購標案，國防部已要求各單位，依個案特性採「最有利標」方式，將投標廠商不良紀錄，包含遭中科院列管拒絕往來事項，納入評選項目評鑑，以防杜不良廠商承攬國防部標案。另外國防部強調，針對履約中案件，為防範得標廠商違反契約，國防部已自113年4月起，依據中科院每月提供該院拒絕往來廠商名單，令發全軍各單位，要求強化履約文件查證、增加訪廠督檢頻次、 、落實交貨驗收查驗、確保交貨品質及產地來源無虞。