2026九合一大選明年就要登場，藍白是否會延續立法院合作默契？備受外界關注。國民黨主席鄭麗文上任後，也透露想拜會民眾黨主席黃國昌想法，因此，上週三透過幕僚向白營邀約，雙方火速敲定在週三（19日）下午3點在新北市新莊凱悅嘉軒酒店會面。只是2024總統大選「藍白合」談判破局事件歷歷在目，這回是否能成功合作？成為政壇矚目焦點。嚴防重蹈2024總統大選從藍白合作變分手擂台，雙方對於這次的見面非常謹慎，而當時的主角、民眾黨前主席柯文哲也對這次的公開會面給予意見。民眾黨立院黨團主任陳智菡透露，柯文哲強調，雙方一定要溝通完整、公開透明，找出一個能說服彼此支持者的方式，外界也才會信服。柯文哲用過來人的經驗，特別提醒黃國昌，因為2024的合作談的太倉促，導致比民調的方式，包括誤差範圍、施作的時間段，都並沒有經過細緻討論。回顧2024年6月，柯文哲提出以全民調方式推出最強在野候選人，國民黨遲遲沒有答應，並陸續提出「日本模式」或「德國模式」、開放式初選等方式，雙方沒有共識，一直拖到11月在馬英九辦公室簽下六點共識決定比民調，雙方也沒有進入實質內容討論。因此，柯文哲提醒民眾黨團隊，談合作時，一定要經過雙方團隊進行會談，並且確定合作方式後再合作。特別是要比民調時，務必經過「充分討論」，其中調查時間點也很重要。這除了會影響民調結果，也需要留時間給彼此說服支持者。禮拜三「鄭黃會」，雖然柯文哲不會出席，但其實上週六在台北市議員張志豪父親的告別式，和黃國昌、鄭麗文首度同框。如今語重心長給建議，藍白兩黨是否能成功延續過去合作模式，讓外界高度關注。