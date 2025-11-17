我是廣告 請繼續往下閱讀

衛武營國家藝術文化中心2026年上半年，將推出涵蓋傳統戲曲、音樂、舞蹈、戲劇等精彩新作及經典節目。包含獨家品牌「衛武營小時光」、「大玩樂家」、「瘋迷24」、「衛武營國際音樂節」等超過30檔精彩節目。衛武營藝術總監簡文彬表示，2026上半年，我們延續初心，透過經典品牌的深化與跨國作品的引進，串聯起在地能量與國際視野。從「大玩樂家」的跨世代交響、「瘋迷24」關於古典的再想像，到國際音樂節的當代新聲，衛武營持續扮演平台角色，不僅呈現藝術的深度，更能展現藝術的溫度與包容性。期待與觀眾在劇場的每一個「獨一無二的時刻」相遇，分享藝術帶來的感動與啟發。衛武營跨界品牌「大玩樂家」系列，今年將向華語流行音樂傳奇作曲家陳志遠致敬。大玩樂家5-《陳志遠＆簡文彬＆曹雅雯跨樂衛武營音樂會》由衛武營藝術總監簡文彬指揮，攜手金曲歌后曹雅雯與國立臺灣交響樂團，以磅礴交響樂重新詮釋〈留不住的故事〉、〈永遠不回頭〉、〈跟著感覺走〉等跨世代金曲，展現古典流行融合的新況味。邁入第五年的「瘋迷」系列，2026年聚焦「音樂之父」巴赫，3/14 17:00至3/15 17:00，衛武營將展開24小時不間斷《瘋迷24巴赫》音樂馬拉松，今年將首度以多元曲風改編「翻玩」巴赫，邀請大眾體驗薩克斯風重奏、國樂及電子音樂等各種版本的巴赫經典。活動前晚特別加碼的「瘋迷PLUS」，今年以「輕歌劇之父」奧芬巴哈晚年遺作《霍夫曼的故事》為題，舉辦歌劇音樂會。2026年元旦，衛武營將迎來第18年「2026維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」，晚間在戶外劇場舉行，由紐約大都會歌劇院藝術總監亞尼克·聶澤—賽金（Yannick NÉZET-SÉGUIN）首次擔綱指揮，臺灣觀眾可與世界各地聽眾同步聆賞來自維也納的黃金之聲。而轉播開始前，衛武營將邀請融合中西樂器與即興風格的絲竹空爵士樂團進行暖場演出。衛武營2026年上半年主辦節目早鳥優惠，會員自2025/11/24 中午12:00至2025/12/8中午12:00止，購票享75折，一般民眾自2025/12/01中午12:00至2025/12/8中午12:00止購票享8折，上述優惠恕不適用於大玩樂家5、「衛武營小時光」系列、《瘋迷24 巴赫》、合辦節目、協辦節目。為感謝衛武營會員對「衛武營小時光」系列的支持，將提前一天於11/23 12:00起開放鐵鳥票搶購。生活卡會員也強力招募中。更多節目、活動或售票訊息可至衛武營官網查詢。