英雄聯盟LOL傳奇6冠隊伍T1又震撼全球！今（17）日晚間T1官方宣布隊伍中AD Gumayusi（李珉炯）將離開隊伍，隨後也發出了感謝影片，不過T1才剛完成3連霸，且Gumayusi才剛拿下FMVP，離隊消息曝光後，也立刻引爆全球譁然，大批T1粉絲直呼：「不敢相信！」
才剛證明自己實力！Gumayusi離開最愛的T1
今（17）日T1官方在社群X上發出公告，證實隊伍中的AD Gumayusi（李珉炯）將離開T1，展開全新挑戰，「在隊伍與粉絲共度的時光中舉起的獎盃，以及Gumayusi留下的足跡，將久遠在心中閃耀」，T1也對Gumayusi的奉獻、犧牲與精采表現表達感謝。
消息曝光後，立刻引爆全球譁然，因為T1這支傳奇隊伍，才剛剛締造3連霸的傳奇紀錄，陣中除了上路Doran是拿下生涯首冠之外，打野Oner、下路Gumayusi、輔助Keria都成為3冠選手，而中路大魔王Faker更是成為6冠傳奇，還成功一圓7年前挑戰3連霸失利的夢。
事實上，Gumayusi在2025年賽季前段，大約4月份時身陷AD輪換風波，當時T1決定讓二隊選手Smash擔任隊伍先發，一度引爆T1粉絲質疑官方決策。
最終，AD輪換風波也在粉絲強烈抗議之下， 由T1 CEO Joe Mash 強勢介入讓 Gumayusi 重回先發，才畫下一個句號。後續T1也在世界賽上狀態回穩，一路從入圍賽打到決賽，順利締造三連霸奇蹟。
「最好的選手就該待在T1」，曾在紀錄片中說出這句名言的Gumayusi，一直以來對T1的愛有目共睹，更曾降薪留隊。Gumayusi也在本次世界賽證明了自己的實力，Gumayusi也在日前直播坦言，今年接受過很多次心理諮詢，最終才撐過了這段信心跌落谷底的過程。
Gumayusi未來去向全球矚目！T1接班AD傳是他
雖然T1連兩年奪冠都發生成員異動，但與去年Zeus轉隊HLE風波不同，今（17）日晚間T1宣布Gumayusi離隊之後，尚未有最新消息傳出他要去哪一個隊伍，因此全球都在關注這位史上最強AD的未來決定。至於T1未來的新AD要找誰接班？電競媒體Sheep_Esports則發出消息稱，T1已經在與上賽季在LPL JDG打拼的AD Peyz洽談，很有可能成為T1的新AD選手。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（17）日T1官方在社群X上發出公告，證實隊伍中的AD Gumayusi（李珉炯）將離開T1，展開全新挑戰，「在隊伍與粉絲共度的時光中舉起的獎盃，以及Gumayusi留下的足跡，將久遠在心中閃耀」，T1也對Gumayusi的奉獻、犧牲與精采表現表達感謝。
消息曝光後，立刻引爆全球譁然，因為T1這支傳奇隊伍，才剛剛締造3連霸的傳奇紀錄，陣中除了上路Doran是拿下生涯首冠之外，打野Oner、下路Gumayusi、輔助Keria都成為3冠選手，而中路大魔王Faker更是成為6冠傳奇，還成功一圓7年前挑戰3連霸失利的夢。
事實上，Gumayusi在2025年賽季前段，大約4月份時身陷AD輪換風波，當時T1決定讓二隊選手Smash擔任隊伍先發，一度引爆T1粉絲質疑官方決策。
最終，AD輪換風波也在粉絲強烈抗議之下， 由T1 CEO Joe Mash 強勢介入讓 Gumayusi 重回先發，才畫下一個句號。後續T1也在世界賽上狀態回穩，一路從入圍賽打到決賽，順利締造三連霸奇蹟。
「最好的選手就該待在T1」，曾在紀錄片中說出這句名言的Gumayusi，一直以來對T1的愛有目共睹，更曾降薪留隊。Gumayusi也在本次世界賽證明了自己的實力，Gumayusi也在日前直播坦言，今年接受過很多次心理諮詢，最終才撐過了這段信心跌落谷底的過程。
雖然T1連兩年奪冠都發生成員異動，但與去年Zeus轉隊HLE風波不同，今（17）日晚間T1宣布Gumayusi離隊之後，尚未有最新消息傳出他要去哪一個隊伍，因此全球都在關注這位史上最強AD的未來決定。至於T1未來的新AD要找誰接班？電競媒體Sheep_Esports則發出消息稱，T1已經在與上賽季在LPL JDG打拼的AD Peyz洽談，很有可能成為T1的新AD選手。