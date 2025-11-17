我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國解放軍艦驚現王世堅金句！2000人排出「從從容容」空拍超震撼。（圖／翻攝自微博）

民進黨立委王世堅，先前因為過去質詢片段，被中國網友改編成歌曲「沒出息」，引發熱議！如今王世堅的質詢金句，竟出現在中國解放軍艦甲板上，2000多人排出「從從容容」、「游刃有餘」，空拍畫面相當震撼！根據《新華社》報導，解放軍海軍989編隊，從山東省青島市一處軍港出發，展開新一輪遠海綜合實習任務，這次搭載2100餘名學員與官兵，預計將先後訪問越南、馬來西亞及印尼3國。航渡期間，來自海軍工程大學與海軍航空大學的軍校學員，並在編隊旗艦綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，以人字隊形排出「從從容容」及「游刃有餘」字樣，象徵完成任務的信心與決心。報導指出，這次遠海實習將進行地文與天文航海、艦艇操演等課程，以提升學員政治素養、國際視野與戰略思維，也計畫在停靠外國港口時舉辦富含「中國傳統文化」的甲板招待會。