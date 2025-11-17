我是廣告 請繼續往下閱讀

才剛證明自己是歷史最強AD！Gumayusi宣布離開T1

▲T1發出的離隊照片中，Gumayusi手持今年世界大賽FMVP獎盃。（圖／Youtube@T1）

▲Gumayusi也坦言：「這個消息可能會讓人感到失望，但我仍然是 Gumayusi，所以我希望大家能一直支持我，直到最後」，隨後在鏡頭前低頭鞠躬。（圖／Youtube@T1）

英雄聯盟界震撼彈！才剛拿下2025世界冠軍的隊伍T1，今（17）日宣布隊中下路 AD 選手Gumayusi（李珉炯）將離開隊伍，雙方未完成續約，隨後T1公布了道別影片，讓Gumayusi在鏡頭前親口與粉絲道別，他也表示：「」。英雄聯盟傳奇6冠隊伍T1今（17）日宣布，AD Gumayusi即將離開隊伍，消息曝光後立刻引爆全球震撼，因為Gumayusi過去相當熱愛T1，而且今年拿下第三冠與決賽FMVP之後，生涯榮譽也正式超越前輩Bang ，成為英雄聯盟史上最強AD。本次與Gumayusi分道揚鑣，T1也在Youtube上發布了感謝影片，細數在T1的亮眼表現與幫助隊伍拿下的冠軍殊榮，同時讓Gumayusi在影片中親自與粉絲們說說話，Guma在影片中表示：「我在這裡（T1）的時候發生了很多事情，有很多美好的時光，還有很多困難的時刻，但你們還是在我身邊，愛著T1 的 Gumayusi，對此我感激不盡」。而離隊消息公布之後，Gumayusi也坦言：「這個消息可能會讓人感到失望，但我仍然是 Gumayusi，所以我希望大家能一直支持我，直到最後」，隨後Gumayusi向鏡頭低頭鞠躬，並揮手向T1粉絲道別。