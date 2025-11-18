「入秋最強冷空氣」影響，中央氣象署表示，今（18）日桃園以北、宜蘭整天有雨，氣溫不超過20度，周三深夜至周四清晨（11月19日至11月20日）最冷，中部以北低溫將跌破15度。北部雨勢周三開始趨緩，各地氣溫周四白天逐漸回升。
今天的天氣：入秋最強冷空氣影響 北台灣整天不到20度
11月18日今天的天氣，氣象署指出，東北季風影響，北台灣整日溫度介於16至19度，感受濕冷，外出請注意保暖並記得攜帶雨具，中部及花東清晨低溫為19至20度，高溫也下降到22至24度，南部天氣變化不大，清晨20至21度，高溫27至28度，不過到晚上各地溫度會再下降。
降雨方面，迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，另外竹苗、花東及恆春半島也有零星降雨機率，而中南部仍為多雲到晴。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南
環境部提及，今天受東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外移入影響臺灣及離島地區，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物稍易累積；雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
明天的天氣：冷空氣持續增強 氣溫跌到15度
11月20日明天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，北部、宜花天氣較涼，其它地區早晚偏涼；迎風面雨區縮小，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。中部以北、宜蘭15至16度，南部及花東17至18度，高溫在北部及宜花19至21度，中部及台東23至25度，南部25至27度。
一周天氣：周三深夜全台最冷 周四後才回溫
氣象署指出，周三及晚間至周四清晨，是本波冷空氣最冷的時段，中部以北、宜蘭將有15度以下的最低溫，就連中南部白天高溫也剩下22至25度。
周四至周六持續受東北季風影響，但風速逐漸減弱，北部、宜蘭仍有局部短暫陣雨，其它地區可見陽光；氣溫從周四白天起緩升，不過夜間清晨還是偏冷，郊區受「輻射冷卻」影響，周末各地空曠區僅17至20度，日夜溫差依然偏大。
資料來源：中央氣象署、環境部
