「館長」陳之漢遭元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，包括館長要求員工拍攝私密照給館嫂助興，甚至要求發生關係，還爆出便當店用頂級食材、遵守勞基法導致利潤不佳等言論，讓事件瞬間在網路上炸鍋。不過，一名網友在 PTT 驚訝發現，原本滿版嘲笑館長的文章，竟在一夜之間出現巨大反轉。他表示，15日館長遭爆料後，八卦板、政黑與脆版全被酸文占滿，他還以為「館長這波應該涼了」。結果隔天起床一看熱門文章，風向大反轉，許多討論開始質疑爆料端的可信度，甚至有人認為根本是刻意抹黑，直呼「睡醒風向反了！」不少鄉民也指出，爆料會出現反效果，跟大師兄在直播中的言論有關。李慶元批評館長便當店要求用頂級溫體豬、堅持遵守勞基法導致利潤有限，被許多人認為是超大敗筆，不但沒黑到館長，反而讓大師兄成為網路輿論眼中的「豬隊友」。鄉民狂酸：「這種爆料是在替館長宣傳嗎？」、「爆到大家開始稱讚館長用好料、合法營運，笑死。」也有網友認為，爆料錄音過於刻意，整段對話像是彼此一搭一唱、刻意引導；有人則拿前一天湧入的大量陌生帳號開酸：「昨天一堆沒看過的ID狂洗黑文，是哪裡來的大家心裡有數。」不過也有人保持中立，認為雖然大師兄爆料有破綻，但館長先前的一些行為也不算清白，「兩邊都不是好人」、「雖然館長噁，但對面也很怪」。館長在直播中對爆料內容反駁，強調指控中的員工曾離職一年，後來又自行回鍋公司，月薪近8萬元，工作態度不佳。對於李慶元等人的爆料，他則感嘆，只要沒有拿到利益，就可能什麼都說得出來，「那種行為根本是惡魔。」並替無辜被捲入事件的館嫂抱不平。