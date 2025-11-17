我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市龍井區國道三號 185K 東側山坡今（17）日晚間18時28分驚傳雜草火警，民眾路過時發現山坡竄出火光急報案。消防局立即派遣龍井、大肚、犁份分隊到場，共出動7車12人前往搶救。消防隊19時05分回報指出，現場受西風風向影響，火勢正往山上延燒，不過目前 不影響國道行車，隊員正全力搶救並試圖侷限火勢。但因地形陡峭、人車皆無法靠近，滅火行動受到限制。到了19時58分最新回報，消防隊表示已在火點下方佈線警戒，但火勢仍未受到控制，持續冒出濃煙與火舌，現場仍在緊急監控中。從國道監視器及現場畫面可看到，起火路段為國3龍井段旁的山坡，晚上7時許報案，山坡火勢猛烈，火光映照半邊夜空，附近更有一座 高壓電塔可能遭受波及，引發用路人擔憂。直到8時許，火勢還是相當的大，且不斷冒出濃煙，所幸濃煙並沒有波及國道行駛，消防隊獲報也到場搶救中，請民眾開車行經切勿觀望，注意自身行車安全。