2026地方選舉，藍綠白積極佈局，在野陣營的國民黨和民眾黨，有沒有可能藍白合，再度成為焦點！前民眾黨立委蔡壁如向國民黨主席鄭麗文喊話，希望國民黨「該讓就讓」，並點名6個關鍵選區，並建議可以讓前民眾黨主席柯文哲，出戰台南市的選戰。蔡壁如日前接受《壹蘋新聞網》專訪，喊話鄭麗文「該讓就讓」，主因是呼應鄭麗文過去曾拋出的概念：「如果有人選最能代表藍白勝選，自然應該毫無保留支持，該讓就要讓，沒有說又要藍白合又要整碗捧去，就沒誠意。」蔡壁如點出這些關鍵城市，「說穿了，新竹市跟嘉義市兩縣市若民眾黨的候選人不差，以國民黨這麼大的黨來說，該讓就讓。」此外，也點出三個具備戰略意義的縣市，包括竹北市、彰化市、員林市。至於前民眾黨主席柯文哲，2026選舉中扮演的角色，蔡壁如也有獨到見解，儘管柯文哲目前身陷司法風暴，但蔡壁如認為他有「被打得越重，政治能量就越大」的特質。她建議柯文哲南下角逐台南市長，認為這「算是另一種的直球對決總統賴清德」。