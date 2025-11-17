我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jimin 與柾國突然通知準備出發，讓柾國錯愕大喊：「為什麼叫我整理行李」，笑翻一票粉絲。（圖／翻攝自Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아）

▲兩人超反差的個性，意外擦出獨特的化學反應。（圖／翻攝自Disney Plus Korea 디즈니 플러스 코리아）

Disney+ 今（17）日釋出 BTS 成員 Jimin 與柾國的旅行綜藝《Are You Sure?!》第二季首波預告，兩人退伍僅一週就被突擊「綁架」出發，手忙腳亂整理行李的畫面笑翻粉絲。新一季將記錄他們橫跨瑞士、越南峴港的12天冒險，全季共8集，自12月3日起每週三一次播出兩集，粉絲直呼「神仙組合正式回歸」。預告中Jimin 與柾國原本正在放鬆，卻被突然通知立刻整理行李準備出發。柾國錯愕喊：「為什麼叫我整理行李？？」Jimin則邊塞衣物邊抱怨：「真的太過分了！」兩人拖著行李在車站狂奔、追火車的手忙腳亂場面全都錄，還驚喜閃過兩人首次「告白」的片段，配上異國美景，讓粉絲瞬間暴動。雖然兩人個性不同，但依舊默契滿分，預告中柾國勇於挑戰各種活動，反觀怕高的Jimin一上場就緊閉雙眼，反差萌十足。到了料理環節柾國動作超熟練，Jimin則看起來略顯生疏，讓粉絲笑翻，兩人吃到滿臉幸福的模樣更是讓粉絲轟動。節目《Are You Sure?!》是 Disney+ 的原創系列，由 Jimin 與柾國主演，兩人將在12天內走訪瑞士與越南峴港。第二季拍攝在兩人退伍後一週，真實呈現兩人豪無預警的模樣。節目共 8 集，自12月3日起每週三播出兩集。首波預告公開後，粉絲瞬間湧入留言，興奮喊：「退伍一週就被綁架出發也太狠」、「行李大亂鬥笑瘋」、「瑞士＋越南畫面太美」、「Jimin怕高那段超可愛」，粉絲紛紛敲碗：「8 集根本不夠看，希望多拍一點」。