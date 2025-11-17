我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜玩坐氣球遊戲時，不小心摸到籃籃胸部遭炎上。（圖／翻攝自s8714451 Threads）

▲胡瓜日前曾傳出將與民視結束合約，準備收掉長達24年的《綜藝大集合》 。（圖／記者吳翊緁攝）

綜藝天王胡瓜主持25年的《綜藝大集合》今（17）日到雲林出外景，在玩招牌遊戲「投懷送抱」時，胡瓜親自上陣坐到籃籃大腿上壓氣球，衝力太大搞得籃籃人仰馬翻。不料就有眼尖網友發現，胡瓜原本抓肩膀的手，一度下滑摸到胸部，讓他瞬間遭到炎上。影片中籃籃坐在椅子上，胡瓜抱著氣球賣力跑來跑去，最後一屁股坐下去「砰」一聲氣球爆開，力道太大連椅子都塌了，籃籃直接往後倒，現場人員笑到彎腰，胡瓜也尷尬的說：「對不起啦」，不料就有網友慢動作放大，竟清楚看到他手，一度從肩膀滑到胸部，該截圖立刻在網上瘋傳。事件一出立刻在網上掀起論，粉絲紛紛緩頰：「這一看就知道不是故意的，要摸也是私底下摸，誰在鏡頭前摸啊」、「25年老節目現在才有聖母跳出來」、「收視率最大，人家愛看沒辦法」。但也有人氣炸開砲：「不管男坐女還是女坐男都超低級，這遊戲到底好笑在哪」、「籃籃手一直護胸，那一秒鬆開就被摸，女生一定超反感」、「都2025年了還靠肢體接觸博笑點，真的過時又不尊重人」。籃籃最初以中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員身份爆紅，憑藉其甜美外貌，以及活潑開朗的個性，迅速累積超高人氣，還曾擔任樂天女孩總隊長。近年來籃籃跨足演藝圈，成為綜藝界備受矚目的新星。她目前是民視《綜藝大集合》、《綜藝新時代》以及華視《天才衝衝衝》等熱門節目的主持群，演藝工作滿檔。綜藝天王胡瓜主持外景節目《綜藝大集合》長達25年時間，上個月10日卻傳出胡瓜不打算與民視續約的消息，已經寄出存證信函，表示合約走到明年1月就正式結束。據悉，胡瓜與民視在白冰冰入主週六黃金時段後就留下心結，加上民視近期有意調降他1集25萬元的主持費，才讓瓜哥去意已定。