知名網紅館長陳之漢近日深陷桃色與黑金爭議，遭自家元老級員工爆料牽扯性騷、威脅影片、收中國資金等指控，風波持續延燒。面對連環爆料，館長連續三天開直播全面反擊，不斷強調對方「一切都是為了錢」。而網紅四叉貓（劉宇）今天（17日）曝光館長這三天直播的抖內收入，瞬間成為網友討論焦點。四叉貓在臉書貼出館長直播截圖，細算出從週五到週日的抖內金額：第一天52702元、第二天103016元、第三天119500元，三天共約27萬元。他也指出，在館長從「自曝遭恐嚇勒索」到「連日直播回擊」的過程中，抖內金額呈現逐日攀升，引發不少網友驚呼「直播真的很好賺」。相關貼文曝光後，底下留言更是一面倒驚訝「27萬三天也太猛」、「這是網路乞討嗎」、「越罵越有人捧場」。也有人直言，館長的爭議越大，觀看與抖內似乎也跟著水漲船高。館長日前遭爆不只舔共拿中國錢，還外傳曾逼迫特助拍裸照、要求與妻子上床等事件。對此，他在直播中全盤否認，反控對方試圖以手中資料威脅、索討2千萬元，「不給錢就亂講」，風波至今仍持續升溫。