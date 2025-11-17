我是廣告 請繼續往下閱讀

T1 與 Doran 確定合約延長！去年救火加盟即奪冠

▲Doran 是在 2024 年 11 月底臨時加盟 T1，過程相當倉促，最終救火成功，他也拿下生涯首個世界賽冠軍。（圖／X@T1）

英雄聯盟 6 冠傳奇隊伍 T1 在今年奪冠後，依舊無法維持原先陣容，今（17）日宣布 AD 選手 Gumayusi（李珉炯）離隊。不過，T1 官方也終於帶來好消息，就是與上路選手 Doran（崔玄準）達成共識，將合約延長至 2026 年，未來一年 Doran 將繼續效力 T1，持續證明自己具備成為「神王」的實力。T1 官方今（17）日晚間宣布，已與上路選手 Doran（崔玄準）完成合約延長，多蘭與 T1 的旅程將持續至 2026 年。「今年我們創造了無數珍貴的回憶，也朝著同一個目標努力，我們期待與 Doran 接下來的旅程。」事實上，Doran 是在 2024 年 11 月底臨時加盟 T1，過程相當倉促。當時因 Zeus 的轉會風波，最終 Zeus 選擇加入 HLE（韓華），而自由市場已沒有其他頂尖上路可選，唯一的選項就是剛與 HLE 合約結束的 Doran。最終，T1 也迅速與 Doran 完成簽約。Doran 在加入 T1 的第一場直播中透露，簽約當天他正待在家中睡覺，突然接到經紀公司電話，要他立刻趕往江南區開會，到了現場才知道是與 T1 洽談合約，最後雙方順利簽訂。而 Doran 加入 T1 的第一年，雖然在賽季初期表現與狀態不穩，一度受到外界質疑，但在 6 月的 LCK MSI 資格賽中，一場被野怪石像單殺送回溫泉的「經典畫面」後，他的狀態彷彿全面覺醒，成功帶領 T1 挺進 MSI，並拿下亞軍。隨後於 11 月的 S15 世界賽，在其他冠軍隊友的協助下，他的心理狀態大幅提升，最終奪下生涯第一座 S 賽冠軍。