▲T1選擇下一個AD繼任者，也將不得不考慮他和Keria之間的化學反應。（圖／LOL Esports Flickr）

2025年《英雄聯盟》S15賽季轉會期即將開啟，剛剛完成3連霸的LCK豪門T1丟出最大震撼彈，隊史冠軍ADC「Gumayusi」李珉炯正式離隊。這位連續三年奪下世界冠軍、2025年世界賽 FMVP的頂尖射手，確定在合約結束後與隊伍分道揚鑣，打破了許多粉絲對「ZOFGK」傳奇五人組的延續期待。T1於17日深夜透過官方SNS宣布，與Gumayusi在2025賽季結束後協議解約。T1官方YouTube也同步公開了一段告別影片，Gumayusi在其中向粉絲致意，強調「為了新的挑戰而離開」。這位2002年出生的超級AD，自2019年加入T1 一隊後迅速成長，不但拿下2022 LCK春季冠軍，更於2023、2024、2025世界賽完成空前壯舉——三連冠，並於今年勇奪決賽MVP，成為無可撼動的 T1 代表性人物。根據韓媒報導，T1與Gumayusi 原本就2026年合約續簽展開協商，但雙方在「年薪及細節條件」上無法縮小差距，最終選擇分手。他將成為FA市場上最受關注的巨星之一，下一站動向備受全球粉絲矚目。隨著核心選手離隊，T1 立即啟動下路補強方案。韓媒eFOCUS與外國媒體Sheep Esports的消息綜合來看，T1正積極接觸兩位重量級AD選，人選鎖定LPL戰隊JDG的下路PEYZ、以及LCK戰隊HLE的下路Viper。前 LPL 選手「957」柯昌宇在直播時透露：「最近吃到一個大瓜，Peyz很可能加盟某支世界冠軍隊伍。」在今日Gumayusi離隊後，知名外媒Sheep Esports更直接爆料：「Peyz將加盟T1，成為新任AD。」Peyz過去曾以17歲之齡成為最年輕奪下LCK冠軍的下路選手，目前保持著國際賽事單場最多擊殺紀錄：於MSI 2024決賽第2局拿下28個擊殺，同場並以克黎思妲完成五連殺。2024年8月3日達成LCK生涯1000殺，是LCK第27位達成千殺里程碑的選手，更是首位在不到200場比賽內達成千殺的LCK選手（之前最快是 Faker 的 207 場）。從這些紀錄可以看出他的能力和潛力。Peyz從2021年正式踏入職業以來，一直效力於Gen.G戰隊，不過去年Gen.G決定找回昔日冠軍AD「Ruler」朴載赫，於是Peyz就前往LPL戰隊JDG。目前他才19歲，雖然心態和技術上還有成長空間，但若真簽下他，「進可攻，退可守」。2026年Keria和Oner合約到期後也能有更多選擇。另一方面，韓媒報導指出：HLE招牌下路Viper已收到多支 LPL 強隊「具體報價」。HLE打野Peanut因兵役將暫別賽場，若Viper再離開，隊伍將面臨巨大戰力空缺。Viper曾經是2011年S11世界賽冠軍EDG的王牌AD，已經拿過冠軍證明自己，後期Carry能力相當不錯。韓媒表示HLE雖正在與Viper協商續約，但條件談不攏，各大LPL強隊趁機出手。Viper對LPL的生活與溝通毫無問題，被視為「即插即用型」的頂級外援。不過Viper的打法比較偏向核心，與Gumayusi這種全能型風格落差很大，在Zeus離隊之後，T1曾一度傳出轉換風格的想法，Gumayusi更一度被移至替補，那麼或許Viper加入也不失為一次契機。目前，兩則消息都未經證實，但從檯面上人選來看，確實是最有可能的外隊選手。否則T1可能會啟用今年一度把Gumayusi擠到替補的「Smash」申金載。他的打法風格比較主動自信，評價相當兩極，去年曾傳出可以出國打比賽，但最終選擇和T1續約。不過無論誰加入，Gumayusi離隊都意味著一個時代的結束，T1這支以下路線權為一切節奏來源的戰隊，未來勢必將進行一些風格上的轉變。畢竟上述三人，沒有一位和Gumayusi一樣擁有極強打線能力、操作實力出色、擁有強大抗壓力和心態、英雄池廣還能隨隊伍搭配角色。Gumayusi的風格和實力，讓Keria可以玩許多與眾不同的英雄、進行一些激進的入侵和跑線，T1很多中野輔連動源自於Gumayusi的發育和打線。T1選擇下一個AD繼任者，也將不得不考慮他和Keria之間的化學反應。