我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡淑臻在《左撇子女孩》扮演在夜市擺攤的單親媽媽。（圖／光年映畫提供）

▲黃鐙輝（左）與葉子綺（右）在《左撇子女孩》有溫馨的對手戲，分別獲得金馬獎最佳男女配角提名。（圖／光年映畫提供）

▲《左撇子女孩》導演鄒時擎抱著片中的動物明星狐獴，她也是今年金馬獎最佳新導演被看好勝出的強棒。（圖／記者嚴俊強攝影）

今年金馬獎入圍最佳劇情片、新導演、男女配角等9項獎的《左撇子女孩》，總項數僅次於11項的《大濛》，顯見評審對這部片也有相當多的欣賞與喜愛。尤其片中主要演員幾乎各個精彩，扮演蔡淑臻兩個女兒的馬士媛、與被譽為天才童星的葉子綺，更是最佳新演員、女配角備受看好的強棒。擔任共同編劇與剪輯的奧斯卡名導西恩貝克，也因此片入圍金馬，成為熱門話題。《左撇子女孩》描述單親媽媽蔡淑臻帶著兩個女兒來台北討生活，成為夜市麵攤的老闆娘，叛逆的大女兒馬士媛和檳榔攤老闆夏騰宏發展婚外情，原先她也曾是成績不錯的學生，卻因故變得墮落，讓媽媽傷透腦筋。小女兒葉子綺天真活潑，誤信外公陳慕義的偏見言論，認為自己的左撇子那隻手是「魔鬼的手」，外婆趙心妍也有自己的祕密，卻在生日會上得知更驚人的內幕。全部都在台灣拍攝的《左撇子女孩》，情節輕鬆、呈現在地文化面貌，導演鄒時擎把故事說得可愛、溫馨又不高深，裡面大多數角色都有自己的特色，給演員很大的發揮空間。馬士媛的叛逆令人印象深刻，堪稱本片最具重要性的主角，在最佳新演員勝出呼聲相當高。至於片名中所指的《左撇子女孩》葉子綺，天真可愛又古靈精怪，儘管有許多讓人絕倒的奇妙想法，卻讓人很難苛責，演出成績完全不輸片中的成人演員們，只能用「天才」來形容。她在被說服左撇子是有著「魔鬼手」之後，有一連串的異想天開行為，讓人好氣又好笑，亮眼程度和馬士媛旗鼓相當。但兩位新秀的突出，沒有遮掩前輩們的實力，蔡淑臻素雅入鏡，不怕呈現單親媽媽憔悴、疲累的神態，扮演隔壁攤位老闆的黃鐙輝，則有從影以來最溫暖的表現，讓大人的對手戲也令觀眾覺得舒服。鄒時擎長年與憑《艾諾拉》獲奧斯卡獎的西恩貝克合作，西恩節奏明快的剪輯，讓影片劇力更凝鍊，鄒時擎的女性筆觸，則讓《左撇子女孩》閃現靈光，在最佳新導演一項極具競爭力。來台出席金馬影展活動的法國影后伊莎貝雨蓓，也稱這部片是今年在巴黎看過最好的電影，頗有機會以黑馬之姿成為金馬獎大贏家，目前仍在全台戲院上映中。