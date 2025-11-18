NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠本季陷入低潮，而隨著總管哈里森（Nico Harrison）遭到開除，外界普遍認為球隊即將啟動新一輪重建工程。「AD」戴維斯（Anthony Davis）自從被交易到獨行俠後僅出賽14場，如今更因傷缺陣7至10天。美媒《The Ringer》在深入分析認為，戴維斯的交易價值正處於生涯最低點，但依舊不乏追求者，並預測出潛在的5大下家，其中芝加哥公牛與底特律活塞被視為最有可能的下家。

《The Ringer》組建NBA分析團隊，提出5支「最具吸引力的AD潛在交易對象」。值得注意的是，名單中沒有任何與Davis有淵源的湖人隊，也沒有傳言不斷的勇士隊，反而是公牛、活塞評價最高。

公牛：最大熱門，「AD返鄉」仍具吸引力

公牛被點名的最大原因在於：芝加哥是戴維斯家鄉。美媒指出，公牛渴望提升護框能力，而健康的戴維斯仍是聯盟最具破壞力的防守中鋒之一。若教練多諾萬（Billy Donovan）願意說服AD接受更多時間打五號位，他將能與布澤利斯（Matas Buzelis）、吉迪（Josh Giddey）等年輕核心形成極具競爭力的陣容。

公牛的提案包括：武切維奇（Nikola Vucevic）、赫爾特（Kevin Huerter）、懷特（Coby White）、2029無保護首輪籤，這筆交易能使獨行俠在明年夏天拋掉大筆薪資壓力，避免面臨高額豪華稅，對雙方皆具意義。

▲NBA根據《The Sporting News》報導指出，金州勇士傳出對吉迪（Josh Giddey）展現高度興趣，且有意透過交易來讓他加入球隊，而最有機會成為交易籌碼的則是庫明加（Jonathan Kuminga）。（圖／美聯社／達志影像）
▲若教練多諾萬（Billy Donovan）願意說服AD接受更多時間打五號位，他將能與布澤利斯（Matas Buzelis）、吉迪（Josh Giddey）等年輕核心形成極具競爭力的陣容。（圖／美聯社／達志影像）
活塞：東區最具爆發性的新黑馬

活塞目前以 9勝2敗暫居東區第一，在康寧漢（Cade Cunningham）、湯普森（Ausar Thompson）與杜蘭（Jalen Duren）身上看到明確未來。報導指出，戴維斯若加盟，將直接補上球隊最缺乏的「成熟、防守、半場攻堅」能力。

活塞的潛在報價包含：艾維（Jaden Ivey）、哈里斯（Tobias Harris）、霍蘭德（Ron Holland）、史都華（Isaiah Stewart）

搭配康寧漢與杜蘭，活塞有望形成「AD＋年輕三核」的恐怖組合。美媒直言：「如果活塞願意出手，這筆交易可能讓東區版圖徹底改寫。」

▲底特律活塞在費城Xfinity Mobile Arena上演強勢逆轉秀，靠著主控康寧漢（Cade Cunningham）下半場爆發攻下26分、11助攻的「雙十」表現，最終以111：108擊敗費城76人，豪取6連勝，本季戰績來到8勝2敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲活塞目前以 9勝2敗暫居東區第一，在康寧漢（Cade Cunningham）、湯普森（Ausar Thompson）與杜蘭（Jalen Duren）身上看到明確未來。（圖／美聯社／達志影像）
剩下三隊：國王、暴龍、黃蜂為「潛在黑馬」

除了兩大熱門，《The Ringer》也提出其他三支可能介入的球隊：

國王：缺乏護框，但球隊方向搖擺不定。

暴龍：想讓陣容全面升級，但代價不小。

黃蜂：年輕核心亮眼，但AD的風險巨大。

其中真正具備「最即戰力理由」的仍是公牛與活塞。

《The Ringer》指出，戴維斯的價值雖處於低點，但聯盟仍記得「健康的AD」能帶來什麼。獨行俠如今重新整隊，交易只是時間問題。

▲國王也將缺少兩位重要球員。明星後衛拉文（Zach LaVine）因下背部傷勢和中鋒薩博尼斯（Domantas Sabonis）因肋骨挫傷將無法參加今天的比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲國王缺乏護框，也是戴維斯可能下家，但球隊方向目前搖擺不定。（圖／美聯社／達志影像）
勇士和湖人爭取戴維斯的機會都不高

至於外界討論度最高的，金州勇士與洛杉磯湖人皆未被視為現階段的競爭者。勇士方面，團隊薪資空間受限，現在陣容也很穩定，不太需要冒風險去找AD來，而且戴維斯和格林（Draymond Green）搭檔的禁區，似乎在進攻端也不合適。

至於湖人，目前已完全轉向唐西奇（Luka Doncic）領軍的新體系，除非拿出里夫斯（Austin Reaves）等級的籌碼，不然獨行俠沒必要去資敵。因此這兩隊都不太可能。

▲金州勇士隊前鋒德雷蒙・格林（Draymond Green）在週日作客鵜鶘隊的比賽中，因不滿場邊球迷高喊「Angel Reese」的嘲諷，情緒失控衝下場對峙，幾乎胸貼胸，最終由裁判急忙拉開避免衝突升級。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士方面，團隊薪資空間受限，現在陣容也很穩定，不太需要冒風險去找AD來，而且戴維斯和格林（Draymond Green）搭檔的禁區，似乎在進攻端也不合適。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：The Ringer

