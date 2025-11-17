我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委沈伯洋，被中國公安以分裂國家罪，揚言要全球抓捕！今天（17日）表示，宣布臨時決定不採視訊方式，而是親自前往德國國會，並誓言會繼續出國行程，反擊中國的威脅。沈伯洋在民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》指出，中國的恐嚇對象不只針對立委，更是針對全體台灣人民，必須加以防備。對於國內部分藍委對他的遭遇出言嘲諷，甚至以「自作自受」評論，沈伯洋反問「難道得罪中國就該被威脅嗎？」他進一步呼籲，立法院長韓國瑜更應該表態，而非迴避這個重大國安議題。沈伯洋指出，中國越是打壓，台灣人越不應屈服。他表示，這次臨時決定親赴德國，就是盡100%努力，以實際行動反擊威脅。現在國際友台力量正在累積，自己的責任就是把不害怕的勇氣散播給更多台灣人。他提醒，中國對台心戰向來從政治人物、國軍開始，並引述了李明哲僅因社群發言就被判刑的案例，因此已要求陸委會加強宣導中國的危險性，警惕全體國人。民進黨發言人吳崢也痛批，中國所謂的緝捕只是政治恐嚇，真正目的在殺雞儆猴、製造台灣社會不安。吳崢強調，賴清德總統再度向韓國瑜院長喊話「勿替侵略者找藉口」，呼籲不分黨派，全體台灣人必須一致對外，共同面對中國的政治恐嚇。