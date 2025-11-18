NBA夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）新秀克努佩爾（Kon Knueppel）日前迎來生涯首度回到家鄉密爾瓦基（Milwaukee）的比賽，竟吸引超過2000名親友進場，只為見證克努佩爾在家鄉的第一場NBA美國職籃（National Basketball Association)的比賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
克努佩爾沒有被情緒淹沒，也沒有被期望壓垮，此戰交出代表作，全場攻下32分、3籃板、3助攻、3抄截，投籃20投12中、三分球9投4中，打了整整41分鐘，從第一回合就展現他隸屬NBA舞台的沉穩與成熟。最終黃蜂雖在延長賽以134：147不敵密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks），但這一夜屬於克努佩爾，屬於密爾瓦基。

▲2025年選秀會第4順位新秀Kon Knueppel表現出色，全場砍下21分5籃板，並在最後1分鐘命中關鍵三分，獲選本場MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃蜂新秀Kon Knueppel表現出色，也在家人面前打出好表現。（圖／美聯社／達志影像）
家族、籃球、家鄉：克努佩爾把整支球隊帶回自己的家

這趟回鄉之旅從踏進球場前就已經不同凡響。克努佩爾邀請整支黃蜂球隊前往他位於密爾瓦基的家中作客。球員及工作人員超過20人一同共餐，見到了他的父母、以及四位弟弟，這是他生命裡最關鍵的支持力量。

公鹿中鋒梅森．普拉姆利（Mason Plumlee）甚至感嘆：「我在NBA 13年，從沒遇過隊友邀請全隊去他家。」也凸顯了克努佩爾這個夜晚的獨特與重要。

美國媒體撰文指出，克努佩爾身為五個孩子中的老大，父母都是大學籃球員，籃球是家中日常文化。他從來不是被壓著前進，而是被家人一路托舉到NBA的。這是他的根，是他的起點，而如今，他將自己的隊伍帶回家鄉，完成一次生命的循環。




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dunk.（@dunk）分享的貼文

消息來源：ESPN
 

更多NBA相關新聞：

影／字母哥超殘暴！禁區硬吃兩防守者　大秀單臂隔人暴扣嗨翻全場

NBA／灰狼為愛德華茲開設「哈登買犯」課程！希望追上SGA得分能力

NBA／湯普森不滿女友被嗆！重砲回擊貝佛利　球評也痛批：踩線了
 

相關新聞

NBA評論／湖人一哥詹姆斯回歸！本季大爆發後衛里夫斯將滾回角落

NBA11月18日賽程／金塊對公牛解析！　賽程、傷兵、轉播資訊一覽

NBA／饒舌歌手自爆和「柯瑞老婆」有染！美國網友白眼：在夢裡嗎

NBA／獨行俠延長賽138:133拓荒者！哈里森下台後首勝　弗拉格21分