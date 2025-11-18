NBA夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）新秀克努佩爾（Kon Knueppel）日前迎來生涯首度回到家鄉密爾瓦基（Milwaukee）的比賽，竟吸引超過2000名親友進場，只為見證克努佩爾在家鄉的第一場NBA美國職籃（National Basketball Association)的比賽。
克努佩爾沒有被情緒淹沒，也沒有被期望壓垮，此戰交出代表作，全場攻下32分、3籃板、3助攻、3抄截，投籃20投12中、三分球9投4中，打了整整41分鐘，從第一回合就展現他隸屬NBA舞台的沉穩與成熟。最終黃蜂雖在延長賽以134：147不敵密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks），但這一夜屬於克努佩爾，屬於密爾瓦基。
家族、籃球、家鄉：克努佩爾把整支球隊帶回自己的家
這趟回鄉之旅從踏進球場前就已經不同凡響。克努佩爾邀請整支黃蜂球隊前往他位於密爾瓦基的家中作客。球員及工作人員超過20人一同共餐，見到了他的父母、以及四位弟弟，這是他生命裡最關鍵的支持力量。
公鹿中鋒梅森．普拉姆利（Mason Plumlee）甚至感嘆：「我在NBA 13年，從沒遇過隊友邀請全隊去他家。」也凸顯了克努佩爾這個夜晚的獨特與重要。
美國媒體撰文指出，克努佩爾身為五個孩子中的老大，父母都是大學籃球員，籃球是家中日常文化。他從來不是被壓著前進，而是被家人一路托舉到NBA的。這是他的根，是他的起點，而如今，他將自己的隊伍帶回家鄉，完成一次生命的循環。
ESPN
ESPN
