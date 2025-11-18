竟吸引超過2000名親友進場，只為見證克努佩爾在家鄉的第一場NBA美國職籃（National Basketball Association)的比賽。

▲黃蜂新秀Kon Knueppel表現出色，也在家人面前打出好表現。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）新秀克努佩爾（Kon Knueppel）日前迎來生涯首度回到家鄉密爾瓦基（Milwaukee）的比賽，克努佩爾沒有被情緒淹沒，也沒有被期望壓垮，最終黃蜂雖在延長賽以134：147不敵密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks），但這一夜屬於克努佩爾，屬於密爾瓦基。這趟回鄉之旅從踏進球場前就已經不同凡響。克努佩爾邀請整支黃蜂球隊前往他位於密爾瓦基的家中作客。球員及工作人員超過20人一同共餐，見到了他的父母、以及四位弟弟，這是他生命裡最關鍵的支持力量。美國媒體撰文指出，克努佩爾身為五個孩子中的老大，父母都是大學籃球員，籃球是家中日常文化。他從來不是被壓著前進，而是被家人一路托舉到NBA的。這是他的根，是他的起點，而如今，他將自己的隊伍帶回家鄉，完成一次生命的循環。