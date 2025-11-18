此事件主因是湖人前鋒Jarred Vanderbilt為替Thiero保留NBA美國職籃（National Basketball Association）生涯首戰、首得分的紀念球，主動在終場後撿起比賽用球，卻遭到主審Pat Fraher強行拿走，甚至轉交給公鹿工作人員，引發湖人球員強烈不滿

我是廣告 請繼續往下閱讀

值得一提的是，Thiero當下完全不知道球場另一端正為他上演一場「奪球大戰」，他後來笑說：「我一開始根本不知道是為了我。我真的很感謝隊友，這代表我們是很團結的團隊。」

▲Thiero是2025年NBA選秀第36順位新秀，因膝蓋手術錯過開季，此戰終於迎來NBA首次亮相。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

NBA洛杉磯湖人日前與密爾瓦基公鹿的比賽爆發插曲，新秀Adou Thiero的「比賽用球風波」引發關注。Vanderbilt賽後在社群媒體直言不滿，毫不掩飾對Fraher行為的怒火：「Lame a** ref.」而在接受《ESPN》訪問時，他更透露Fraher竟警告他：「我要把你寫進報告。」讓Vanderbilt滿頭問號。湖人後衛Austin Reaves也對裁判的說法感到匪夷所思。他表示，Fraher竟宣稱「這不是他的球、不能送人」，這是他生涯第一次聽到如此理由。他說：「我從沒聽過有人這樣講，但我很敬佩Giannis的舉動，那真的很有風度。」就在球員、工作人員一度僵持不下時，公鹿球星Giannis Antetokounmpo展現高度運動家精神，主動將球遞給湖人主將Luka Doncic。這位兩屆MVP在慘敗之夜並未選擇離場，而是親手確保湖人小將能得到生涯第一顆紀念球。Doncic賽後也特別稱讚Giannis：「他的舉動真的很有格調，非常感謝他。」Thiero是2025年NBA選秀第36順位新秀，因膝蓋手術錯過開季，此戰終於迎來NBA首次亮相。他全場拿下4分、1籃板，包含首度站上罰球線得分，以及一記震撼全場的爆扣，展現極佳身體素質。