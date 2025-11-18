我是廣告 請繼續往下閱讀

市場觀望輝達（Nvidia）將於本週公布的季度財報，以及美國就業報告等數據，美股週一反覆波動，科技股再次下跌並拖累大盤，道瓊工業指數收挫逾500點。綜合《CNBC》等外媒報導，輝達17日股價收跌近2%，這家AI晶片龍頭與其他AI領域的公司持續承壓，因為投資人對AI估值是否過高一事，始終感到擔憂，包含科企為了興建AI數據資料中心等建設的大量貸款。貝雅金融機構（Baird）的投資策略師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，輝達需要確認市場需求依然存在、並未出現放緩跡象，但除非他們採取更進一步的措施，否則只會讓投資報酬率的問題更加懸而未決，如果他們對晶片需求給出的指導或預測，哪怕只是稍顯保守一點，都有可能導致市場反應冷淡。另一方面，隨著美國政府結束長達43天的關門，市場將重新迎來一系列延後公布的數據，包含預計週四公布的9月非農就業報告，這份報告以及聯準會（Fed）的10月會議摘要，可能為投資人提供有關政府運作復常的指引。17日收盤，美股道瓊指數下跌557.24點，或1.18%，收46590.24點；那斯達克指數下跌192.514點，或0.84%，收22708.075點；標普500指數下跌61.7點，或0.92%，收6672.41點；費城半導體指數下跌105.46點，或1.55%，收6705.74點。此外，比特幣當天亦跌破9.2萬美元關口，今年以來的升幅幾乎全蒸發，有分析指出，由於市場對聯準會12月再度降息的預期降溫，比特幣等風險資產承受力下降，進而影響加密貨幣市場波動。