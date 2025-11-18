冷空氣自今（18）日清晨開始南下，各地氣溫大幅下滑，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今日北台灣越晚越冷、迎風面水氣旺盛，北部至東部局部有雨。周三、周四水氣逐日減少，清晨苗栗以北恐探下探近12度，直到周日才逐漸轉暖，但下周一新一波東北季風又將抵達，北台灣再度轉涼、迎風面降雨機率升高。
強冷空氣南下！北台灣白天跌到剩13度 迎風面濕冷
氣象專家吳德榮指出，昨日全台各地白天最高溫仍維持在29至33度之間，但今日一早起冷空氣已開始往南滲透，截至凌晨4點52分，各縣市平地最低溫由新北石門16.4度奪下，而其他地區平地清晨低溫也大多落在16至19度。至於今天白天溫度分布，北部將從20度一路跌到13度，中部落在16到29度間，南部維持18至31度，東部則介於15至29度。
根據今日清晨的觀測資料，東北季風帶來厚厚的低雲層，水氣相當充足，雷達上也能見到降雨回波，迎風面降雨十分明顯。最新歐洲模式模擬指出，由於東北季風強、水氣偏多，北部、東北部與東部整天都有局部雨，其中北海岸、大台北山區及東北部更可能出現局部較大雨勢。而冷空氣不斷往南灌，北台灣氣溫會隨時間越晚越低，中南部白天仍偏暖舒適，但早晚會稍微轉涼。
明晚到周四清晨最冷！苗栗以北下探12度 周日氣溫回升
明日與周四（19、20日）迎風面的水氣逐日漸減，明日北部、東北部與東部依舊有短暫降雨的可能，北台灣整體仍是濕涼微冷的天氣；到了周四，北海岸及東北部的仍有局部短暫降雨，但白天開始氣溫將有小幅回升。
明日與周四清晨是最冷時刻，苗栗以北地區低溫將滑落至約12度左右，台北氣象站也會降到約16度，雖然冷空氣強度仍與大陸冷氣團有段差距，但北台灣的降幅明顯，民眾仍要適時增添衣物。
周五至周日（21至23日）迎風面依舊帶著一些水氣，北海岸及東北偶有局部短暫雨；背風面則相對晴朗而穩定。周五、周六北台灣持續偏涼，中南部白天暖和、早晚偏涼；周日起東北季風減弱，各地氣溫逐步回升。但到了下周一（24日），下一波東北季風再次南下，迎風面降雨機率又會提高，北台灣溫度也將再度下滑。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
