男星劉書宏9月初時突然在社群分享一段他肋骨骨裂的治療影片，但劉書宏並未公開受傷原因，如今被爆料，他會骨裂是遭好友、健身教練蔣政打的。兩人在8月底時因小事起衝突互毆，練過泰拳的蔣政出手不輕，劉書宏因此受傷，但疑似礙於臉面、不想跟蔣政撕破臉，劉書宏最終決定和蔣政私了，僅接受醫藥費、誤工費賠償，沒有提告。
劉書宏骨裂原因曝光？遭爆和好友蔣政互毆
據《鏡週刊》報導，有知情人士爆料劉書宏受傷原因，竟是因為和蔣政打架，對於蔣政不留情面下重手，劉書宏既驚訝又氣憤，事後到醫院檢查才發現，自己第10根肋骨骨裂，下方的骨頭也有裂開跡象，可見傷勢不輕。
劉書宏隨後拍攝治療影片，表示受傷後他無論躺下還是起身都相當痛苦，需要旁人攙扶，因此最終他決定選擇聽從醫師建議，注射PRP（Platelet-rich plasma，高濃度血小板血漿）治療，幫助傷口更快癒合，減輕痛苦。
劉書宏疑擔心丟臉 選擇和蔣政私了
而劉書宏未公開受傷原因，據說是因為他後來決定與蔣政私了，不想讓這麼沒面子的事情傳出去，所以接受了蔣政給的醫藥費和誤工補貼，選擇不追究此事。針對以上對爆料，劉書宏僅透過助理表示目前恢復良好，受傷細節沒有要對外交代。
蔣政不只打傷劉書宏 還曾爆控性騷陳天仁
蔣政曾擔任健身房300壯士的營運長，女友是前名模女友紀艾希，在健身界小有名氣，今年6月時，蔣政還被爆性騷擾「象迷娘」陳天仁、對她伸鹹豬手，害她心中留下陰影。對此，蔣政否認並強調是抹黑，他坦言對陳天仁確實有一些親密動作，但都是你情我願；陳天仁則表示蔣政有私下道歉，她選擇不追究。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《鏡週刊》報導，有知情人士爆料劉書宏受傷原因，竟是因為和蔣政打架，對於蔣政不留情面下重手，劉書宏既驚訝又氣憤，事後到醫院檢查才發現，自己第10根肋骨骨裂，下方的骨頭也有裂開跡象，可見傷勢不輕。
劉書宏隨後拍攝治療影片，表示受傷後他無論躺下還是起身都相當痛苦，需要旁人攙扶，因此最終他決定選擇聽從醫師建議，注射PRP（Platelet-rich plasma，高濃度血小板血漿）治療，幫助傷口更快癒合，減輕痛苦。
而劉書宏未公開受傷原因，據說是因為他後來決定與蔣政私了，不想讓這麼沒面子的事情傳出去，所以接受了蔣政給的醫藥費和誤工補貼，選擇不追究此事。針對以上對爆料，劉書宏僅透過助理表示目前恢復良好，受傷細節沒有要對外交代。
蔣政不只打傷劉書宏 還曾爆控性騷陳天仁
蔣政曾擔任健身房300壯士的營運長，女友是前名模女友紀艾希，在健身界小有名氣，今年6月時，蔣政還被爆性騷擾「象迷娘」陳天仁、對她伸鹹豬手，害她心中留下陰影。對此，蔣政否認並強調是抹黑，他坦言對陳天仁確實有一些親密動作，但都是你情我願；陳天仁則表示蔣政有私下道歉，她選擇不追究。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110