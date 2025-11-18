我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉書宏9月初時曝光自己骨裂接受治療的影片，但當時並未吐露受傷原因。（圖／劉書宏臉書）

▲陳天仁（如圖）曾表示自己被蔣政性騷擾過。（圖／陳天仁IG@tts0og）

▲劉書宏（右）過去和蔣政（左）是好友，私下經常一起運動。（圖／劉書宏臉書）

男星劉書宏9月初時突然在社群分享一段他肋骨骨裂的治療影片，但劉書宏並未公開受傷原因，如今被爆料，他會骨裂是遭好友、健身教練蔣政打的。兩人在8月底時因小事起衝突互毆，練過泰拳的蔣政出手不輕，劉書宏因此受傷，但疑似礙於臉面、不想跟蔣政撕破臉，劉書宏最終決定和蔣政私了，僅接受醫藥費、誤工費賠償，沒有提告。據《鏡週刊》報導，有知情人士爆料劉書宏受傷原因，竟是因為和蔣政打架，對於蔣政不留情面下重手，劉書宏既驚訝又氣憤，事後到醫院檢查才發現，自己第10根肋骨骨裂，下方的骨頭也有裂開跡象，可見傷勢不輕。劉書宏隨後拍攝治療影片，表示受傷後他無論躺下還是起身都相當痛苦，需要旁人攙扶，因此最終他決定選擇聽從醫師建議，注射PRP（Platelet-rich plasma，高濃度血小板血漿）治療，幫助傷口更快癒合，減輕痛苦。而劉書宏未公開受傷原因，據說是因為他後來決定與蔣政私了，不想讓這麼沒面子的事情傳出去，所以接受了蔣政給的醫藥費和誤工補貼，選擇不追究此事。蔣政曾擔任健身房300壯士的營運長，女友是前名模女友紀艾希，在健身界小有名氣，今年6月時，蔣政還被爆性騷擾「象迷娘」陳天仁、對她伸鹹豬手，害她心中留下陰影。對此，蔣政否認並強調是抹黑，他坦言對陳天仁確實有一些親密動作，但都是你情我願；陳天仁則表示蔣政有私下道歉，她選擇不追究。