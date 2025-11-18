2025「臺北馬拉松」將於12月21日熱力舉行，為迎接來自全球的跑者與旅遊愛好者，今年臺北市政府觀光傳播局首度攜手超過30家旅宿業者包含國際型飯店、連鎖旅館等推出優惠，像是台北福華飯店，每晚5000元起，㽪500餐券，或是福容大飯店台北一館，每晚只要3417元起，可提早入住與延遲退房，含早餐與SPA抵用券。
📍台北福華大飯店：
官網預訂指定專案，每晚5000元起，入住即贈500元餐飲抵用券，可於賽後依個人喜好選擇補給餐點，恢復體力、補充能量。並提供延遲退房至下午1點服務，方便跑者賽後回房梳洗休息。
📍台北中山雅樂軒酒店：
每晚5000元起，以高蛋白、豐富蔬果設計出讓跑者能充滿活力的自助早餐。並提供捷運一日票，於活動當天上午安排伊甸基金會視障按摩師駐點提供專業按摩服務。
📍福容大飯店 台北一館：
每晚3417元起，早餐可選擇豐富自助早餐外帶早餐盒或外帶早餐盒，並可提前13:30 入房與延遲退房時間至15:00 ，還贈送SPA抵用券300元與提供按摩優惠。
📍台北美福大飯店：
每晚1萬3859元起，提供雙人彩匯自助式早餐與晚餐GMT義大利餐廳活力套餐。享雅仕客房升等禮遇與「活力健身會員一日體驗券」，讓跑者可於賽前進行暖身訓練，或在賽後享受舒緩設施。
📍歐華酒店：
每晚4117元起，贈送專為跑者設計的能量輕食餐盒（含火腿燻雞三明治、香蕉、水煮蛋、豆漿..等補給組合）。且提供免費單趟市區接駁服務，延遲退房至下午2點。
另外還有台北萬豪、誠品行旅，享9折優惠；南港老爺行旅享有每晚3600元起。「臺北馬拉松」住宿優惠與合作飯店專案詳情，公布在活動官網。
資訊來源：台北馬拉松
