一名網友近期試穿平價服飾品牌NET發熱衣，意外發現保暖度超足，不到試穿不到三分鐘就已經發熱，且一件價格才279元，讓她直呼CP驚人。貼文一出，立即引起熱議，一票內行網友點頭狂讚，「NET真的很不錯，去年前年都穿他家的」、「去年要買缺貨，今年提早買了」。
NET發熱衣CP值超狂！1件279元：穿3分鐘就熱
一名網友近日在Threads上發文，表示他下個月要去日本旅遊，因此嘗試了NET發熱衣，沒想到保暖效果超好，「剛剛試穿不到三分鐘已經熱起來」，極暖有內磨毛，一件才279元、2件550元，讓她狂讚CP值高：「超推！」
貼文曝光後，許多網友紛紛留言認同，「NET是真保暖」、「NET真的很不錯，去年前年都穿他家的！而且是寬領口，搭毛衣不會露出來內搭」、「現在去還買得到嗎…」、「去年要買缺貨，今年提早買了」。
但留言區也有不同聲音，「兩件都實測過，就是NET比UNIQLO更厚一點，如果上班族想穿輕薄材質搭配長襯衫偏好Uniqlo」、「我買家樂福裡面的，一件129還199忘記了，絕對沒有超過200元，CP值比各網友提的那兩間高」、「比起發熱衣，我更推UQ有內刷毛的輕便長褲，穿了隨便上衣穿啥都覺得很熱」。
最強發熱衣是哪家？YouTuber「胖哥」實測9大品牌解答
對此，有13年成衣代工背景的YouTuber「胖哥」，近期也發布了2025年9大品牌發熱衣實測影片。針對靜態保暖、吸濕發熱類型的發熱衣，他認為UNIQLO依然是最佳選擇，「雖然它價格比較高，但我覺得真的很值得」。
至於運動排汗型的發熱衣，則推薦迪卡儂（Decathlon），材質厚度與克重都偏高，且「拉克蘭袖」剪裁與「四針六線」縫製法，穿著時活動更自在，也不會產生摩擦不適感。
