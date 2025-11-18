我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，2年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，而環保局在接獲民眾通報後，立即到場稽查，經破袋檢查竟發現垃圾來自台南等地區。對此，國民黨立委謝龍介昨（17）日呼籲台南市長黃偉哲，應儘速查明真相，有錯就認，若沒錯，也一定不讓市府蒙受不白之冤。謝龍介昨指出，圾處理量能不足，是幾乎各縣市都面臨的難題，尤其是台南。今年八月，台南市政府審計室曾經公布統計，從2019年至2023年，平均每人每日一般廢棄物產生量，分別為1.367公斤、1.428公斤、1.453公斤、1.541公斤、1.533公斤，不僅逐年增加，且2023年還比全台平均的1.359公斤來得高。謝龍介認為，垃圾越來越多，但是能埋、能燒的地方卻越來越少，就難免有個別不肖人士鋌而走險，亂埋亂倒，破壞山林，污染鄉土。上述報告曾建議台南市參考台北市做法。進一步擴大，甚至全面採用垃圾費隨袋徵收。同時，謝龍介也狠批，但黃偉哲只在乎珍奶甜不甜、能不能打包，對於真正攸關城市治理，生活品質的事，都興趣缺缺。謝龍介強調，如今的台南市，需要興利除弊，一個實現政黨輪替，承諾只幹4年，沒有包袱、全力改革的市長，將是最佳選擇。針對高雄月世界被人違法傾到了數十噸的垃圾，破袋之後驚見來自台南的垃圾。謝龍介說，他不相信會是環保局清潔隊知法犯法，寧可相信是個別不肖清運者便宜行事。謝龍介也向黃偉哲喊話，儘速查明真相，對外說明。他提到：「有錯，我們就認，沒有，一定不能讓市府同仁蒙受不白之冤」。