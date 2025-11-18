我是廣告 請繼續往下閱讀

明年1月開打的中國棒球城市聯賽CPB近期持續招兵買馬，其規定內包含每隊「台港澳球員至少10人」，昨日傳出一份台灣球員自由名單內，除業餘和大學層級的選手外，還包含前旅美強投曹錦輝、前統一獅強打「神全」林益全都名列其中，引發各界關注。中國本月初傳出籌辦全新棒球聯盟CPB中國棒球城市聯賽，不僅招募許多台灣球員、教練西進打球，更中有台灣集團加入組建球隊，亞洲棒球總會（BFA）11日則證實，CPB確實是其組織「亞洲大聯盟」計畫中的一環，目前5支創始球隊中，唯一確定的台灣集團為台灣旺旺集團旗下的「長沙旺旺黑皮隊」。根據《棒球筆記》報導，CPB近期在中國、台灣已低調舉辦過測試會，首波「台灣自由球員名單」近日曝光，除了業餘和大學層級的選手，該名單中赫然發現前大聯盟投手曹錦輝和前統一獅、富邦悍將「神全」林益全。報導中也提到，這份名單是初步表達「有意願」前往中國聯賽比賽的選手，由於隊伍中至少需要10名「台港澳選手」，因此在選秀前各隊可與該名單上的選手自行接觸、簽約，剩餘選手再參與選秀。年滿40歲的林益全在中華職棒戰功彪炳，曾多次入選中華隊代表台灣出戰，2007年自興農牛出道後，歷經義大、富邦悍將，2023年轉隊至統一獅，近年隨著打擊成績下滑，逐漸失去一軍舞台，今年整季都在二軍，留下50場出賽紀錄。44歲的曹錦輝則是曾2度站上大聯盟的台灣名將，但近年來已無高強度聯賽登板紀錄。CPB為了吸引台港澳好手參戰，開出最高月薪人民幣4萬元（約新台幣17萬元）的薪資上限，相比原有的CBL中國棒球聯賽近萬的月薪，整體條件優渥不少。根據報導，CPB其餘「台灣自由球員名單」內，還有前富邦悍將左投陳冠勳、台鋼雄鷹巴奇達魯．妮卡兒等人。