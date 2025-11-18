我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒一代強打林益全，稍早傳出參加CPB中國棒球城市聯賽測試會，有意願透過西進延續棒球生涯。實際上，林益全今年季初與賽季中的新書發表會上，曾兩度透露生涯規劃，不僅認為自己還未到退休年紀，甚至表示透過運科的加持，有回春的感覺，「沒有特別去設定時間，到45、46歲好像也還可以打。」年滿40歲的林益全在中華職棒戰功彪炳，曾多次入選中華隊代表台灣出戰，2007年自興農牛出道後，歷經義大、富邦悍將，2023年轉隊至統一獅，近年隨著打擊成績下滑，逐漸失去一軍舞台，今年整季都在二軍，留下50場出賽紀錄。季後統一獅也宣布釋出林益全，其他球隊目前尚未有網羅消息，而林益全則為延續棒球生涯，傳出已經在台灣參加CPB中國棒球城市聯賽的測試會。早在本季開打前，林益全受訪時被問到退休規劃，就表明自己還未到退休時間，自認可以打到45、46歲，此外，5月底新書發表會上，林益全也分享近年接觸運動科學的相關知識，學到許多過往不曾體驗到的訓練方式，「這幾年我接觸到運動科學，訓練上有很多改變，感覺身體狀況比往年還好，還可以多打好幾年。」林益全也提到，接觸運科除了想延續生涯之外，也希望透過新穎的學習方式，在未來回饋給基層，帶給後進棒球員更多練習上的不同思維。