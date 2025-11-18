我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巨石強森在迪士尼《海洋奇緣》真人版預告中，目前只有露出背影，還沒有正面亮相。（圖／摘自迪士尼影業YT）

迪士尼將知名舊動畫改拍成真人版速度最快的一部《海洋奇緣》，距離卡通原版上映才10年就要推出，首支預吿強打澳洲新秀凱瑟琳拉加艾亞扮演的女主角莫娜，動畫版中聲音演出「半神」毛伊、這次也親自回歸現身的巨石強森，只有一個跳進海中變成鳥的背影。當YT觀看數破14億的主題曲〈How Far I'll Go〉出現，不少影迷都表示：「回憶回來了！」《海洋奇緣》真人版將於明（2026）年7月10日上映，雖然並不像《美女與野獸》、《阿拉丁》等動畫真人版是在原版推出後超過20年才登場，老是被嫌「太快」，但好處是巨石強森能夠親自主演真人版，對於票房也是一大吸引力。當年巨石強森在美國人氣極高，主演的電影也很容易衝出高票房，《海洋奇緣》卡通中儘管獻聲，北美地區卻也賣到將近2億5000萬美元，主題曲〈How Far I'll Go〉也成為繼《冰雪奇緣》的〈Let It Go〉之後，又一迪士尼動畫超人氣神曲，不少人到現在還都能哼唱，因此真人版絕對不能少了它的存在。最新出爐的《海洋奇緣》真人版前導預告，只見凱瑟琳拉加艾亞飾演的莫娜揚帆高歌，臉上充滿對未知冒險的興奮與期待，還原動畫原版的程度極高，讓粉絲頗為欣慰，也感到小時候的回憶再現，票房反應如何，更加受到矚目。近年來一堆迪士尼的公主系列電影拍成真人版，女主角的選角卻引發強大爭議，像是《白雪公主》的瑞秋曾格勒膚色過深，引來一連串的熱議，最終票房慘烈，《海洋奇緣》真人版應不會再發生這個情況。