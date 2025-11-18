最強冷空氣開始發威！天冷不想早起上班，出門前先來杯咖啡提神，7-11「LINE禮物」今（18）日起有大杯冰特選美式、精品馥芮白咖啡買一送一，可寄杯在LINE裡分次兌換；全家便利商店因應冷空氣降溫，門市即起有燒仙草買一送一，若沒人一起喝，單杯也只要39元。
🟡全家便利商店
📍門市｜即起至11月25日
◾燒燒仙草買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月17日至11月23日
◾大杯特濃美式29杯999元，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃拿鐵24杯999元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃美式24杯999元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃拿鐵19杯999元，6.6折（原價80元、特價53元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月12日至11月25日
◾特大杯冰珍珠焙火烏龍奶茶2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾特大杯冰琥珀小葉奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯熱梔子花奶青2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
◾大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大杯濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾特大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
📍APP｜11月13日至11月21日
◾大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾特大杯厚乳拿鐵/榛果燕麥風味拿鐵咖啡11杯690元，7折（原價90元、特價63元）
◾風味飲指定熱飲11杯490元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵11杯660元，6折（原價100元、特價60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白2杯120元，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾特大杯香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜10月29日至11月25日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜11月11日至12月23日
◾大杯美式450杯1萬元，4.9折（原價45元、特價22元）
◾大杯拿鐵350杯1萬元，5.2折（原價55元、特價29元）
🟡家樂福
即日起至11月21日，家樂福線上購物推出美式、拿鐵買50杯送50杯，採取寄杯分批取，透過家樂福APP進入咖啡寄杯選項內可購買。
🟡美廉社
📍APP｜11月12日至12月9日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
資料來源：7-11、全家、萊爾富
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜即起至11月25日
◾燒燒仙草買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特濃美式29杯999元，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃拿鐵24杯999元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃美式24杯999元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特大杯特濃拿鐵19杯999元，6.6折（原價80元、特價53元）
📍門市｜11月12日至11月25日
◾特大杯冰珍珠焙火烏龍奶茶2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾特大杯冰琥珀小葉奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯熱梔子花奶青2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾大杯濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
◾大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大杯濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾特大杯濃萃拿鐵第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾特大杯厚乳拿鐵/榛果燕麥風味拿鐵咖啡11杯690元，7折（原價90元、特價63元）
◾風味飲指定熱飲11杯490元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵11杯660元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白2杯120元，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾特大杯香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜10月29日至11月25日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯美式450杯1萬元，4.9折（原價45元、特價22元）
◾大杯拿鐵350杯1萬元，5.2折（原價55元、特價29元）
即日起至11月21日，家樂福線上購物推出美式、拿鐵買50杯送50杯，採取寄杯分批取，透過家樂福APP進入咖啡寄杯選項內可購買。
📍APP｜11月12日至12月9日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0