我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇、許宇甄今（18）日召開記者會，針對現行規範及管理政治獻金的《政治獻金法》，僅規範選舉活動，對於「其他政治相關活動」卻未有明確定義，無法可依、無法可管，多筆罷免活動從金流去向到剩餘金流不明。提案修正《政治獻金法》第二條，將「罷免」等政治活動納入規範。終結罷免金流斂財、爭議亂象。王鴻薇表示，民進帶頭的「大罷免」活動，除了政治惡鬥製造社會對立外，底下政治金流更是難以估計，不少罷免案都發生違法募款情況．像是基隆罷免謝國樑市長的團體透過募資平台「嘖嘖」違法超額募資716萬元，承諾罷免結束後會公開金流並捐出剩餘款項，罷免早落幕，金流卻至今無人交代，也引起支持者的撻伐。牛煦庭的罷免團體，曾試圖宣布會將帳戶信託並公開帳戶，呼籲各界捐款，卻遭會計師以違反《政治獻金法》為理由拒絕接案，也因為募款疑慮的關係，為了「金」「權」罷團分裂內鬥。許宇甄痛批，王鴻薇的惡罷團體最為嚴重，罷團的群組訊息就有所謂「文宣組長」宣稱「法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子」，要支持者在現場「以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法。還成立「課金公媽」群組，要求大家認領派報等費用，把款項直接給廠商，而廠商再將做好的文宣品給罷免團體，甚至定期指定課金任務，「把民眾當盤子，把違法當遊戲。」許宇甄補充，這些惡罷團體無疑鑽法律漏洞，但是檢舉提告，都被說無法可管而不了了之。監察院就提出，依現行《公職人員選舉罷免法》及《政治獻金法》，罷免案提議人之領銜人與被罷免人欲進行募款，目前法無明文規定，促請加速罷免募款修法規範。內政部今年二月更提出《政治獻金法》修正草案，要增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人均得收受政治獻金機制，但大罷免大失敗，一切全都停止。王鴻薇直言，選舉、罷免是我國憲法賦予人民的參政權，但罷免等政治活動之募款無法可依、執行機關監察院更無法可管，罷免領銜人募款疑慮、支出和金流去向不明，這些民主活動變相成為斂財的手段，為使政治活動之募款有明確規範及管理，這次提出修法，讓罷免等政治活動納入《政治獻金法》規範，杜絕這些惡質選罷亂象。